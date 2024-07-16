Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу. Там назвали відділення, які знову відкриті для прийому пацієнтів.

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Попри атаку минулого тижня, ми раді повідомити, що деякі відділення "Охматдит" вже відновили свою роботу. Сьогодні знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю,

– йдеться у повідомленні.



"Охматдит" частково відновив роботу / Фото фейсбук "Охматдиту"

Відкрито частину онкологічних відділень

Також до роботи повернулася частина онкологічних відділень, окрім відділення трансплантації кісткового мозку, яке тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу. Відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.

Відділення, які вже працюють в "Охматдиті":

Екстрена медична допомога (emergency)

Ургентна хірургія

Абдомінальна хірургія

Торакальна хірургія

Ортопедія та травматологія

Центр радіології

Онкологічні відділення (крім трансплантації кісткового мозку)

Дитяча та підліткова гінекологія

Гнійна хірургія

Педіатрія

Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку

Ендокринологія

Дитяча неврологія

Дитяча урологія

Відділення анестезіології

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Операційне відділення

Працюють відділення неонатологічного профілю:

Інтенсивна терапія новонароджених дітей

Хірургія новонароджених

Інтенсивне виходжування глибоко недоношених дітей

Інтенсивне виходжування та рання реабілітація дітей з перинатальною патологією

Також роботу продовжують: Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД"; Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям; Центр служби крові та Центр патології гемостазу.

Нещодавно відновила роботу лабораторія медичної генетики та Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології; Медико-генетичний центр.

В "Охматдиті" запросили всіх, хто потребує медичної допомоги, звертатися до медзакладу. Кол-центр медзакладу: 0 (44) 344 19 54.