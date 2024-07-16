Об этом сообщили на фейсбук-странице медучреждения. Там назвали отделения, которые снова открыты для приема пациентов.

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Несмотря на атаку на прошлой неделе, мы рады сообщить, что некоторые отделения "Охматдет" уже возобновили свою работу. Сегодня снова открылось приемное отделение неотложной помощи, которое теперь обслуживает и пациентов хирургического профиля,
– говорится в сообщении.


"Охматдет" частично возобновил работу / Фото фейсбук "Охматдета"

Открыта часть онкологических отделений

Также к работе вернулась часть онкологических отделений, кроме отделения трансплантации костного мозга, которое временно работает на базе Киевского городского центра нефрологии и диализа. Отделение микрохирургии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии временно работают на базе Первой областной взрослой больницы.

Отделения, которые уже работают в "Охматдете":

  • Экстренная медицинская помощь (emergency)
  • Ургентная хирургия
  • Абдоминальная хирургия
  • Торакальная хирургия
  • Ортопедия и травматология
  • Центр радиологии
  • Онкологические отделения (кроме трансплантации костного мозга)
  • Детская и подростковая гинекология
  • Гнойная хирургия
  • Педиатрия
  • Инфекционное боксированное отделение для детей младшего возраста
  • Эндокринология
  • Детская неврология
  • Детская урология
  • Отделение анестезиологии
  • Отделение анестезиологии и интенсивной терапии
  • Операционное отделение

Работают отделения неонатологического профиля:

  • Интенсивная терапия новорожденных детей
  • Хирургия новорожденных
  • Интенсивное выхаживание глубоко недоношенных детей
  • Интенсивное выхаживание и ранняя реабилитация детей с перинатальной патологией

Также работу продолжают: Центр инфекционных болезней "Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией / СПИД"; Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям; Центр службы крови и Центр патологии гемостаза.

Недавно возобновила работу лаборатория медицинской генетики и Украинский референс-центр по лабораторной диагностике и метрологии; Медико-генетический центр.