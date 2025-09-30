Про цей складний випадок написав дитячий хірург Дмитро Грицак з Відділення дитячої хірургії та трансплантології лікарні святого Миколая, повідомляє 24 Канал.

Ковпачок в легенях

Медики під час бронхоскопії виявили, що у лівому нижньодольовому бронху дитини щільно застряг ковпачок. Через набряк слизової та особливості предмета витягнути його ендоскопічно не вдалося, спроби тривали понад чотири години. Єдиним виходом залишилася складна відкрита операція – торакотомія.

Ковпачок, коли потрапляє у бронх, повністю перекриває дихальні шляхи – і дихати через це стає неможливо. Витягти його дуже складно: навіть якщо схопити за стінку, він стає наперекосяк і впирається, а слизова закриває його зверху. Якщо ж у ковпачку є отвір, інструментом можна зачепитися і дістати його ендоскопічно, без великої операції,

– пояснив Дмитро Грицак.

Чому батькам важливо це знати?

Сторонні предмети у дихальних шляхах – одна з основних причин раптової асфіксії (удушення) у дітей.

Ковпачки від ручок особливо небезпечні: вони слизькі, гладкі, без виступів, і якщо не мають вентиляційного отвору, здатні повністю перекрити дихальні шляхи.

У критичних ситуаціях є лише кілька хвилин до настання загрози життю.

Рекомендації лікаря

Купуйте дітям виключно ручки з отворами у ковпачках; Слідкуйте, щоб діти не бігали з ручками в роті або не жували ковпачки; Якщо дитина раптово починає кашляти, захлинатися або у неї з’являється шумне дихання – це може бути сигналом про стороннє тіло у дихальних шляхах, і діяти треба миттєво.

Лікар зазначає, що переважну більшість сторонніх тіл вдається видалити ендоскопічно, однак бувають випадки, коли можливе лише відкрите хірургічне втручання.

Що робити, коли людина вдавилася?

Джерело МОЗ

Якщо ви бачите що людина вдавилася, головне – не панікувати і діяти швидко. Спершу запитайте постраждалого, чи може він дихати, говорити або кашляти. Якщо людина здатна кашляти, заохочуйте її це робити – так організм сам намагається позбутися стороннього предмета.

Якщо ж дихання частково або повністю заблоковане, обхопіть постраждалого ззаду, трохи нижче під грудною кліткою, і різко натисніть кілька разів у напрямку всередину та вгору – це прийом Геймліха.

Не припиняйте надавати допомогу, доки дихальні шляхи не звільняться або людина не втратить свідомість. Якщо постраждалий зомлів, негайно викликайте швидку та починайте серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків.