Це стало можливим на замовлення Міністерства охорони здоров’я, яке визначило боротьбу з раком серед стратегічних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я на 2023 – 2025 роки, повідомили на сторінці державного підприємства "Медичні закупівлі України" (МЗУ), передає 24 Канал.

Також на тему Рак яєчка: що має знати кожен чоловік, щоб не пропустити небезпечне захворювання

Які ліки закупили?

Нові препарати, які вже незабаром потраплять до українських клінік, – це:

Палбоцикліб (у дозуваннях 75 мг, 100 мг та 125 мг), Інотузумаб озогаміцин (0,9 мг), Гемтузумаб озогаміцин (4,5 мг).

Договір підписано на три роки, а перші постачання очікуються ще до кінця цього року.

Це означає, що українці, що борються з найскладнішими формами онкології, отримають доступ до сучасного лікування безоплатно,

– йдеться у повідомленні.

Що лікують ці медикаменти?

Палбоцикліб – застосовують для лікування поширеного (IV стадія) раку молочної залози у жінок у постменопаузі, якщо пухлина має певні гормональні рецептори, але не має експресії HER2. Це найпоширеніший онкологічний діагноз серед українок. Препарат сповільнює прогресування хвороби, дає пацієнткам шанс на довше життя та кращу якість життя.

Інотузумаб озогаміцин – препарат нового покоління, який використовують для лікування гострого лімфобластного лейкозу (ГЛЛ) у дорослих, коли хвороба повертається або не відповідає на інше лікування. У таких випадках препарат дає шанс пацієнту досягти ремісії та підготуватись до трансплантації кісткового мозку.

Гемтузумаб озогаміцин – інноваційний засіб для дорослих із вперше діагностованим CD33-позитивним гострим мієлоїдним лейкозом. Препарат прицільно знищує пухлинні клітини та підвищує ефективність звичайної хіміотерапії.

Що таке договори керованого доступу?

Джерело Вища школа адвокатури НААУ

Договір керованого доступу ДКД – це сучасний інструмент, який дозволяє державі через прямі переговори з виробниками отримувати дорогі та інноваційні ліки за значно зниженими цінами, порівняно з ринковими.

Механізм ґрунтується на конфіденційності – виробник постачає ліки за ексклюзивною договірною вартістю й у визначених об’ємах без відкриття публічної ціни.

Запровадження керованих закупівель відкриває доступ до сучасних схем терапії для тих, хто бореться із найнебезпечнішими формами онкології. Раніше подібні ліки були або взагалі недосяжними, або потребували величезних фінансових витрат, тепер же вони стануть безкоштовними.

Також нагадаємо, що пацієнти з онкологічними захворюваннями в Україні мають право на безоплатну хімію та променеву терапію.