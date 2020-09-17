Найбільше хворих з коронавірусною інфекцією госпіталізували в Києві, Львові та Харкові.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише "РБК-Україна".

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Головний санлікар пояснив, що у самому Харкові заповненість ліжок становить до 90%, а в області завантаженість районної лікарні може становити 10-15%.

Він додав, що останні три тижні статистика госпіталізації стабілізувалася, однак на дуже високому рівні.

У нас в тиждень близько 2800-2900 госпіталізацій,

– заявив Віктор Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров'я також зазначив, що і на сьогодні в Україні кількість ліжок є достатньою.



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