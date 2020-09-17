Больше всего больных с коронавирусной инфекцией госпитализировали в Киеве, Львове и Харькове.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "РБК-Украина".

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Главный санврач объяснил, что в самом Харькове заполненность коек составляет до 90%, а в области загруженность районной больницы может составлять 10-15%.

Он добавил, что последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, однако на очень высоком уровне.

У нас в неделю около 2800-2900 госпитализаций,

– заявил Виктор Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения также отметил, что и на сегодня в Украине количество коек является достаточным.

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