Где в Украине больше всего госпитализировали больных коронавирусом: ответ Ляшко
Больше всего больных с коронавирусной инфекцией госпитализировали в Киеве, Львове и Харькове.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "РБК-Украина".
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Главный санврач объяснил, что в самом Харькове заполненность коек составляет до 90%, а в области загруженность районной больницы может составлять 10-15%.
Он добавил, что последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, однако на очень высоком уровне.
У нас в неделю около 2800-2900 госпитализаций,
– заявил Виктор Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения также отметил, что и на сегодня в Украине количество коек является достаточным.
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