В Офісі Президента вже думають над тим, де розміщувати хворих з коронавірусом, яким не вистачатиме ліжкомісць у лікарнях. Наразі уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах кількох великих міст України.

Йдеться про Київ та Одесу. Також додаткові ліжкомісця під госпіталізацію хворих з COVID-19 з’являться на Донеччині. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Питання про нестачу ліжок активно обговорювали на селекторній нараді за участю президента Зеленського.

"Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах", – сказав глава держави.

Він також зазначив, що в разі продовження зростання кількості хворих треба бути упевненим, що в лікарнях є достатня кількість ліжок, забезпечених киснем. Відтак, Зеленському розповіли, що вже проведена додаткова інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці".

Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях,

– зазначили в Офісі Президента.

Під час наради у МОЗ також доповіли, що проводять ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень.

Нині в Україні 15,5 тисяч ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тисяч — вільні,

– зазначили у відомстві

Також під час наради вирішили направити 571 мільйон гривень субвенцій для забезпечення киснем опорних лікарень в регіонах, тобто тих, де приймають хворих на COVID-19.