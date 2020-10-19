В офисе Президента уже думают над тем, где размещать больных с коронавирусом, которым не будет хватать койкомест в больницах. Сейчас правительство работает над развертыванием коек в немедицинских заведениях нескольких крупных городов Украины.

Речь идет о Киеве и Одессе. Также дополнительные койкоместа под госпитализацию больных с COVID-19 появятся в Донецкой области. Об этом сообщает Офис Президента.

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Вопрос о нехватке коек активно обсуждали на селекторном совещании с участием президента Зеленского.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях", – сказал глава государства.

Он также отметил, что в случае продолжения роста количества больных надо быть уверенным, что в больницах есть достаточное количество мест, обеспеченных кислородом. Следовательно, Зеленскому рассказали, что уже проведена дополнительная инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци".

Министерство здравоохранения рассматривает эти кровати для использования в ургентных ситуациях,

– отметили в офисе Президента.

Во время совещания в Минздраве также доложили, что проводят лицензирование предприятий, которые производят необходимый кислород для обеспечения больниц.

Сейчас в Украине 15,5 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тысяч — свободны,

– отметили в ведомстве

Также во время совещания решили направить 571 миллион гривен субвенций для обеспечения кислородом опорных больниц в регионах, то есть тех, где принимают больных COVID-19.