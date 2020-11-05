В Україні щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Станом на добу 5 листопада хворобу виявили у 9850 людей, серед них – багато важкохворих. Чому така ситуація та де найбільше можна заразитись на COVID-19 – читайте далі.

Колишній головний державний санітарний лікар Святослав Протас пояснив, що ознайомився з даними Японії, де проводилось 3 тисяч епідеміологічних розслідувань щодо того, де найшвидше можна заразитись на коронавірус. Найпоширеніші місця він озвучив в ефірі 24 каналу.

До слова Майже 10 тисяч хворих за добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19

Де є найбільший ризик заразитись коронавірусом

"Найбільший ризик – 30% – інфікування на COVID-19 відбувається в медичних закладах. 20% – це соціальні заклади з постійним перебуванням людей, тобто половина випадків відбувається в тих закладах, які працюють постійно і їх роботу зупинити не можна", – сказав він.

Щодо розважальних центрів, безумовно, там ризик є, але цей ризик не є більшим, ніж захворіти на роботі. Тому, якщо ви 5 днів на роботі, а 2 дні вдома, то немає сенсу обмежувати роботу розважальних закладів,

– наголосив він.

Довідка. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключає, що в Україні можуть ввести к арантин вихідного дня. Це означає, що суворіші обмеження будуть діяти у вихідні дні. Тобто в у суботу та неділю можуть зачинити більше магазинів. Також не працюватимуть повноцінно заклади харчування – замовлення будуть можливі тільки на винос.

Крім того, аби людина інфікувалась мають бути 3 складові:

глибина дихання;

термін перебування хворої людини біля здорової;

відстань.

"Єдине джерело інфікування – це хвора людина. Але ми сьогодні нічого не робимо для того, аби хворі з легкою формою або контактні особи, які перебували з ними в контакті були в ізоляції. Бо вони сьогодні розгулюють вулицями, а від цього страждають і бізнес, і суспільство", – додав ексголовний санітарний лікар.

Чому збільшила кількість важкохворих

Протас пояснив: "Це безумовно природно-кліматичні умови, тому що нашаровується епідеміологічний сезон по грипу. Крім того, велике значення має – недовіра людей до медицини, люди пізно звертаються вже до лікаря. Займаються самолікуванням. Навіть, якщо людина свідомо хоче записатись до лікаря, то в нього велика черга, тому що ми не розрахували достатню кількість лікарів. В результаті люди записують в чергу через 2 тижні, звісно, що через 2 тижні легка форма може стати важкою".

Святослав Протас про ситуацію з коронавірусом в Україні: дивіться відео