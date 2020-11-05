В Украине ежедневно увеличивается количество больных коронавирусом. По состоянию на сутки 5 ноября болезнь обнаружили у 9850 человек, среди них – много тяжелобольных. Почему такая ситуация и где вероятнее всего можно заразиться на COVID-19 – читайте дальше.

Бывший главный государственный санитарный врач Святослав Протас пояснил, что ознакомился с данными Японии, где проводились 3 тысячи эпидемиологических расследований относительно того, где быстрее всего можно заразиться коронавирусом. Самые распространенные места он озвучил в эфире 24 канала.

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Где наибольший риск заразиться коронавирусом

"Самый большой риск – 30% – инфицирования COVID-19 происходит в медицинских учреждениях. 20% – это социальные учреждения с постоянным пребыванием людей, то есть половина случаев происходит в тех заведениях, которые работают постоянно и их работу остановить нельзя", – сказал он .

Что касается развлекательных центров, безусловно, там риск есть, но этот риск не является большим, чем заболеть на работе. Поэтому, если вы 5 дней на работе, а 2 дня дома, то нет смысла ограничивать работу развлекательных заведений,

– подчеркнул он.

Справка. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что в Украине могут ввести карантин выходного дня. Это означает, что более строгие ограничения будут действовать в выходные дни. То есть в субботу и воскресенье могут закрыть больше магазинов. Также не будут работать заведения питания – заказы будут возможны только на вынос.

Кроме того, чтобы человек инфицировался должны быть 3 составляющие:

глубина дыхания;

срок пребывания больного человека возле здорового;

расстояние.

"Единственный источник инфицирования – это больной человек. Но мы сегодня ничего не делаем для того, чтобы больные с легкой формой или контактные лица, находившиеся с ними в контакте были в изоляции. Потому что они сегодня разгуливают по улицам, а от этого страдают и бизнес, и общество", – добавил экс-главный санитарный врач.

Почему увеличилось количество тяжелобольных

Протас пояснил: "Это безусловно природно-климатические условия, потому что наслаивается эпидемиологический сезон гриппа. Кроме того, большое значение имеет – недоверие людей к медицине, люди поздно обращаются уже к врачу. Занимаются самолечением. Даже если человек сознательно хочет записаться к врачу, то у него большая очередь, потому что мы не рассчитали достаточное количество врачей. В результате людей записывают в очередь через 2 недели, конечно, что через 2 недели легкая форма может стать тяжелой".

Святослав Протас о ситуации с коронавирусом в Украине: смотрите видео