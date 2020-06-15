За останню добу в Україні виявили 656 випадків захворювання на COVID-19. Таким чином загальна кількість інфікованих коронавірусною інфекцією в Україні становить 31 810.

Впродовж минулої доби померли від ускладнень спричинених коронавірусом 12 українців, натомість одужали ще 171. Дані згідно з Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 901 летальний випадок внаслідок COVID-19. Попри велику кількість людей, у яких діагностують коронавірусну хворобу, відсоток людей, яким вдалося побороти інфекцію – високий, наразі їх кількість – 14 253.

Під час щоденного брифінгу МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу найбільшу кількість випадків зафіксували у Львівській області – 136, Закарпатській – 48 та в місті Києві – 53.

За попередню добу в Україні провели 10 236 тестувань із них 7950 методом ПЛР та 2 286 методом ІФА.

COVID-19 в областях України 15 червня:

Чернівецька область – 3959;

Київ – 3957;

Львівська область – 2933 ;

Рівненська область – 2369;

Івано-Франківська область – 1766;

Закарпатська область – 1680;

Тернопільська область – 1467;

Харківська область – 1542;

Київська область – 2024;

Вінницька область – 1423;

Волинська область – 1438;

Одеська область – 1117;

Дніпропетровська область – 998;

Житомирська область – 1087;

Кіровоградська область – 586;

Хмельницька область – 559;

Запорізька область – 529;

Черкаська область – 552;

Миколаївська область – 321;

Чернігівська область – 424;

Полтавська область – 278;

Донецька область – 334;

Сумська область – 227;

Херсонська область – 183;

Луганська область – 57.

Увага! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.