За последние сутки в Украине обнаружили 656 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Украине составляет 31 810.

На протяжении минувших суток умерли от осложнений вызванных коронавирусом 12 украинцев, выздоровели – 171. Данные в соответствии с Системой мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.

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Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 901 летальный исход вследствие COVID-19. Несмотря на большое количество людей, у которых диагностируют коронавирусную болезнь, процент людей, которым удалось побороть инфекцию – высокий, пока их количество – 14 253.

Во время ежедневного брифинга Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество случаев зафиксировали во Львовской области – 136, Закарпатской – 48 и в Киеве – 53.

За минувшие сутки в Украине провели 10 236 тестирований, из них 7 950 методом ПЦР и 2 286 методом ИФА.

COVID-19 в областях Украины 15 июня:

Черновицкая область – 3959;

Киев – 3957;

Львовская область – 2933;

Ровненская область – 2369;

Ивано-Франковская область – 1766;

Закарпатская область – 1680;

Тернопольская область – 1467;

Харьковская область – 1542;

Киевская область – 2024;

Винницкая область – 1423;

Волынская область – 1438;

Одесская область – 1117;

Днепропетровская область – 998;

Житомирская область – 1087;

Кировоградская область – 586;

Хмельницкая область – 559;

Запорожская область – 529;

Черкасская область – 552;

Николаевская область – 321;

Черниговская область – 424;

Полтавская область – 278;

Донецкая область – 334;

Сумская область – 227;

Херсонская область – 183;

Луганская область – 57.

Внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.