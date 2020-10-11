Станом на 11 жовтня в Україні хворіють на коронавірусну інфекцію 142 555 осіб, загалом з початку епідемії зафіксовали 261 034 випадки зараження.

За минулу добу в Україні підтвердили ще 4 768 випадків інфікування коронавірусом. Це менше, ніж у попередні два дні. Про це повідомляє Апарат РНБО України. Важливо Собі вколіть цю "бодягу": Садовий відреагував на закупівлю російської вакцини від COVID-19 Новина доповнюється...