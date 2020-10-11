COVID-19 в Украине заболели еще 4 768 человек
По состоянию на 11 октября в Украине болеют коронавирусной инфекцией 142 555 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 261 034 случая заражения.
За прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 4 768 случаев инфицирования коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие два дня. Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.
Важно Себе колите эту "бодягу": Садовый отреагировал на закупку российской вакцины от COVID-19
Статистика заболеваемости за минувшие сутки
- 4 768 человек подхватили болезнь;
- 85 больных, к сожалению, умерли;
- 937 пациентов с COVID-19 выздоровели.
Больше всего новых заражений в Харьковской (+593), Хмельницкой (+328) Житомирской (+302) областях и Киеве (+502).
Статистика распространения коронавируса по областям
- Винницкая область – 7 569 случаев;
- Волынская область – 9 645 случаев;
- Днепропетровская область – 8 781 случай;
- Донецкая область – 5 649 случаев;
- Житомирская область – 8 326 случаев;
- Закарпатская область – 10 850 случаев;
- Запорожская область – 5 461 случай;
- Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;
- Кировоградская область – 1 304 случая;
- Киев – 27 497 случаев;
- Киевская область – 11 096 случаев;
- Львовская область – 22 588 случаев;
- Луганская область – 1 826 случаев;
- Николаевская область – 4 546 случаев;
- Одесская область – 16 605 случаев;
- Полтавская область – 4 377 случаев;
- Ровненская область – 14 493 случая;
- Сумская область – 6 862 случая;
- Тернопольская область – 15 798 случаев;
- Харьковская область – 24 445 случаев;
- Херсонская область – 1 892 случая;
- Хмельницкая область – 8 792 случая;
- Черновицкая область – 16 319 случаев;
- Черкасская область – 5 598 случаев;
- Черниговская область – 5 518 случаев.
Заметим, что в течение 9 – 10 октября в Украине зафиксировали максимальный суточный прирост больных коронавирусом. Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусной инфекцией заполнены на 59,4%.