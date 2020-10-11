По состоянию на 11 октября в Украине болеют коронавирусной инфекцией 142 555 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 261 034 случая заражения.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 4 768 случаев инфицирования коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие два дня. Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.

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Статистика заболеваемости за минувшие сутки

4 768 человек подхватили болезнь;

85 больных, к сожалению, умерли;

937 пациентов с COVID-19 выздоровели.

Больше всего новых заражений в Харьковской (+593), Хмельницкой (+328) Житомирской (+302) областях и Киеве (+502).

Статистика распространения коронавируса по областям

Винницкая область – 7 569 случаев;

Волынская область – 9 645 случаев;

Днепропетровская область – 8 781 случай;

Донецкая область – 5 649 случаев;

Житомирская область – 8 326 случаев;

Закарпатская область – 10 850 случаев;

Запорожская область – 5 461 случай;

Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;

Кировоградская область – 1 304 случая;

Киев – 27 497 случаев;

Киевская область – 11 096 случаев;

Львовская область – 22 588 случаев;

Луганская область – 1 826 случаев;

Николаевская область – 4 546 случаев;

Одесская область – 16 605 случаев;

Полтавская область – 4 377 случаев;

Ровненская область – 14 493 случая;

Сумская область – 6 862 случая;

Тернопольская область – 15 798 случаев;

Харьковская область – 24 445 случаев;

Херсонская область – 1 892 случая;

Хмельницкая область – 8 792 случая;

Черновицкая область – 16 319 случаев;

Черкасская область – 5 598 случаев;

Черниговская область – 5 518 случаев.

Обратите внимание! Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой области и города Севастополя отсутствуют.

Заметим, что в течение 9 – 10 октября в Украине зафиксировали максимальный суточный прирост больных коронавирусом. Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусной инфекцией заполнены на 59,4%.