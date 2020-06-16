Коронавірусну хворобу за минулу добу виявили у 666 людей. Станом на 16 червня в Україні офіційно повідомили про 32 476 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Померли від коронавірусної недуги 912 людей, з яких 11 за минулу добу. Натомість одужали – 14 528 людей з діагнозом COVID-19. Про це повідомив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал. Читайте також До 45% інфікованих COVID-19 можуть переносити хворобу без симптомів: нові дані Найбільшу кількість нових випадків захворювання зафіксували у Львівській (+139), Рівненській (+104) та Волинській (+61) областях. COVID-19 в областях України 16 червня: Чернівецька область – 4013;

Київ –3985;

Львівська область – 3072;

Рівненська область –2473;

Івано-Франківська область –1809 ;

Закарпатська область – 1726;

Тернопільська область – 1483;

Харківська область – 1595;

Київська область – 2049;

Вінницька область – 1455;

Волинська область – 1499;

Одеська область – 1133;

Дніпропетровська область – 1004;

Житомирська область – 1001;

Кіровоградська область – 590;

Хмельницька область – 560;

Запорізька область – 531;

Черкаська область – 562;

Миколаївська область – 321;

Чернігівська область – 427;

Полтавська область – 279;

Донецька область – 338;

Сумська область – 228;

Херсонська область – 183;

Луганська область – 60. За добу українські лабораторії провели методом ПЛР-тестів – 507 251, методом ІФА – 89 358.