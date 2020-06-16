COVID-19 в Україні: 32 476 тисячі хворих, близько тисячі інфікованих померли
Коронавірусну хворобу за минулу добу виявили у 666 людей. Станом на 16 червня в Україні офіційно повідомили про 32 476 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Померли від коронавірусної недуги 912 людей, з яких 11 за минулу добу. Натомість одужали – 14 528 людей з діагнозом COVID-19. Про це повідомив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Найбільшу кількість нових випадків захворювання зафіксували у Львівській (+139), Рівненській (+104) та Волинській (+61) областях.
COVID-19 в областях України 16 червня:
- Чернівецька область – 4013;
- Київ –3985;
- Львівська область – 3072;
- Рівненська область –2473;
- Івано-Франківська область –1809 ;
- Закарпатська область – 1726;
- Тернопільська область – 1483;
- Харківська область – 1595;
- Київська область – 2049;
- Вінницька область – 1455;
- Волинська область – 1499;
- Одеська область – 1133;
- Дніпропетровська область – 1004;
- Житомирська область – 1001;
- Кіровоградська область – 590;
- Хмельницька область – 560;
- Запорізька область – 531;
- Черкаська область – 562;
- Миколаївська область – 321;
- Чернігівська область – 427;
- Полтавська область – 279;
- Донецька область – 338;
- Сумська область – 228;
- Херсонська область – 183;
- Луганська область – 60.