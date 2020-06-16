COVID-19 в Украине: 32 тысячи больных, около тысячи инфицированных умерли
Коронавирусную болезнь за минувшие сутки обнаружили у 666 человек. По состоянию на 16 июня в Украине официально сообщили о 32 476 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией.
Умерли от коронавирусной болезни 912 человек, из которых 11 за минувшие сутки. В то же время выздоровели – 14 528 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
Читайте также До 45% инфицированных COVID-19 могут переносить болезнь без симптомов: новые данные
Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировали во Львовской (+139), Ровненской (+104) и Волынской (+61) областях.
COVID-19 в областях Украине 16 июня:
- Черновицкая область – 4013;
- Киев – 3985;
- Львовская область – 3072;
- Ровненская область -2473;
- Ивано-Франковская область -1809;
- Закарпатская область – 1726;
- Тернопольская область – 1483;
- Харьковская область – 1595;
- Киевская область – 2049;
- Винницкая область – 1455;
- Волынская область – 1499;
- Одесская область – 1133;
- Днепропетровская область – 1004;
- Житомирская область – 1001;
- Кировоградская область – 590;
- Хмельницкая область – 560;
- Запорожская область – 531;
- Черкасская область – 562;
- Николаевская область – 321;
- Черниговская область – 427;
- Полтавская область – 279;
- Донецкая область – 338;
- Сумская область – 228;
- Херсонская область – 183;
- Луганская область – 60.