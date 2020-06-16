Коронавирусную болезнь за минувшие сутки обнаружили у 666 человек. По состоянию на 16 июня в Украине официально сообщили о 32 476 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией.

Умерли от коронавирусной болезни 912 человек, из которых 11 за минувшие сутки. В то же время выздоровели – 14 528 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал. Читайте также До 45% инфицированных COVID-19 могут переносить болезнь без симптомов: новые данные Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировали во Львовской (+139), Ровненской (+104) и Волынской (+61) областях. COVID-19 в областях Украине 16 июня: Черновицкая область – 4013;

Киев – 3985;

Львовская область – 3072;

Ровненская область -2473;

Ивано-Франковская область -1809;

Закарпатская область – 1726;

Тернопольская область – 1483;

Харьковская область – 1595;

Киевская область – 2049;

Винницкая область – 1455;

Волынская область – 1499;

Одесская область – 1133;

Днепропетровская область – 1004;

Житомирская область – 1001;

Кировоградская область – 590;

Хмельницкая область – 560;

Запорожская область – 531;

Черкасская область – 562;

Николаевская область – 321;

Черниговская область – 427;

Полтавская область – 279;

Донецкая область – 338;

Сумская область – 228;

Херсонская область – 183;

Луганская область – 60. За сутки украинские лаборатории провели методом ПЦР-тестов – 507 251, методом ИФА – 89358.