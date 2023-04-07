Коронавірус прискорює прогресування ще одного небезпечного захворювання

Міжнародна група вчених з'ясували, що після зараження COVID-19 усі підтипи деменції поводиться як швидко прогресуюча деменція.

Нове дослідження коронавірусу

Згідно з новим дослідженням зараження SARS-CoV-2 значно впливає на когнітивні функції у пацієнтів з раніше існуючою деменцією. У пацієнтів з усіма підтипами деменції, включеними в дослідження, спостерігалося швидко прогресуюче недоумство після зараження коронавірусом.

Також на тему Як зменшити ризик деменції людям, які мають генетичну схильність

Міжнародна група вчених досліджувала вплив COVID-19 на когнітивні порушення у 14 пацієнтів з раніше діагностованою деменцією (четверо з хворобою Альцгеймера, п'ятеро з судинною деменцією, троє з деменцією при хворобі Паркінсона та двоє з поведінковим варіантом лобно-скроневої деменції) після COVID-19.

Коронавірус прискорю прогресування деменції

Дослідники припустили, що COVID-19 повинен мати якийсь шкідливий вплив на пацієнтів з діагностованою деменцією екстраполюючи розуміння когнітивного впливу цієї вірусної інфекції на пацієнтів без деменції.

Крім того, що всі підтипи деменції поводилися як швидко прогресуюча деменція після COVID-19, вчені виявили, що різниця між різними типами деменції стала напрочуд розмитою після інфекційної хвороби.