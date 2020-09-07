У Монголії зареєстрували третю смерть від бубонної чуми. Відомо, що внаслідок хвороби помер 38-річний чоловік.

Чоловік у серпні вживав у їжу сире м'ясо бабака, що стало причиною зараження бубонною чумою. Про це повідомляє інформаційне видання Сіньхуа з посиланням на департамент природно-осередкових захворювань провінції Завхан.

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Це вже не перша смерть від чуми в Монголії за останній час. У липі від інфекції помер 15-річний підліток, а у серпні – 42-річний чоловік. Усі вони вживали сире м'ясо бабака.

З початку року в Монголії було виявлено 18 підозр на зараження бубонною чумою, а чотири з них підтвердились лабораторно.

Від 29 червня у двох районах монгольської провінції Ховд закрили західні кордони через декілька випадків зараження бубонною чумою. Ці регіони межують з російськими Алтаєм, Тувою, Бурятією і Забайкаллям. Росспоживнагляд заявив, що на транскордонних територіях ситуація під контролем.

Бубонна чума – що це? Бактеріальне захворювання, яке передається блохами. Зазвичай вони живуть на диких гризунах, таких як щурі або бабаки, але цілком можуть перескочити й на домашніх улюбленців.

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