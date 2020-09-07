У Монголії внаслідок чуми померла третя людина: подробиці
У Монголії зареєстрували третю смерть від бубонної чуми. Відомо, що внаслідок хвороби помер 38-річний чоловік.
Чоловік у серпні вживав у їжу сире м'ясо бабака, що стало причиною зараження бубонною чумою. Про це повідомляє інформаційне видання Сіньхуа з посиланням на департамент природно-осередкових захворювань провінції Завхан.
До теми Що таке бубонна чума: симптоми та лікування
Це вже не перша смерть від чуми в Монголії за останній час. У липі від інфекції помер 15-річний підліток, а у серпні – 42-річний чоловік. Усі вони вживали сире м'ясо бабака.
З початку року в Монголії було виявлено 18 підозр на зараження бубонною чумою, а чотири з них підтвердились лабораторно.
Від 29 червня у двох районах монгольської провінції Ховд закрили західні кордони через декілька випадків зараження бубонною чумою. Ці регіони межують з російськими Алтаєм, Тувою, Бурятією і Забайкаллям. Росспоживнагляд заявив, що на транскордонних територіях ситуація під контролем.
Останні спалахи чуми у світі: коротка хронологія
- В Монголії влітку зафіксували два випадки зараження чумою – люди вживали сире м'ясо бабака. В цих регіонах запровадили карантин, а Росія закрила прилеглі кордони.
- 6 липня з підозрою на інфікування чумою в лікарню доправили п'ятнадцятирічного хлопчика. Він також вживав сире м'ясо бабака. Згодом дитина померла.
- Також 2 смерті від бубонної чуми на минулого тижня підтвердили у провінції Внутрішня Монголія, що на півночі Китаю.
- У Овюрскькому та Монгун-Тайгінскому районах Республіки Тува, які межують з Монголією, виявили збудник чуми.