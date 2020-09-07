В Монголии зарегистрировали третью смерть из-за бубонной чумы. Известно, что в результате болезни скончался 38-летний мужчина.

Мужчина в августе употреблял в пищу сырое мясо сурка, что стало причиной заражения бубонной чумой. Об этом сообщает информационное издание Синьхуа со ссылкой на департамент природно-очаговых заболеваний провинции Завхан.

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Это уже не первая смерть от чумы в Монголии за последнее время. В июле от инфекции скончался 15-летний подросток, а в августе – 42-летний мужчина. Все они употребляли сырое мясо сурка.

С начала года в Монголии было выявлено 18 подозрений на заражение бубонной чумой, а четыре из них подтвердились лабораторно.

С 29 июня в двух районах монгольской провинции Ховд закрыли западные границы из-за нескольких случаев заражения бубонной чумой. Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что на трансграничных территориях ситуация под контролем.

Бубонная чума – что єто? Бактериальное заболевание, которое передается блохами. Обычно они живут на диких грызунах, таких как крысы или сурки, но вполне могут перескочить и на домашних любимцев.

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