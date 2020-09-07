В Монголии в результате чумы умер третий человек: подробности
В Монголии зарегистрировали третью смерть из-за бубонной чумы. Известно, что в результате болезни скончался 38-летний мужчина.
Мужчина в августе употреблял в пищу сырое мясо сурка, что стало причиной заражения бубонной чумой. Об этом сообщает информационное издание Синьхуа со ссылкой на департамент природно-очаговых заболеваний провинции Завхан.
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Это уже не первая смерть от чумы в Монголии за последнее время. В июле от инфекции скончался 15-летний подросток, а в августе – 42-летний мужчина. Все они употребляли сырое мясо сурка.
С начала года в Монголии было выявлено 18 подозрений на заражение бубонной чумой, а четыре из них подтвердились лабораторно.
С 29 июня в двух районах монгольской провинции Ховд закрыли западные границы из-за нескольких случаев заражения бубонной чумой. Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что на трансграничных территориях ситуация под контролем.
Последние вспышки чумы в мире: краткая хронология
- В Монголии летом зафиксировали два случая заражения чумой – люди употребляли сырое мясо сурка. В этих регионах ввели карантин, а Россия закрыла прилегающие границы.
- 6 июля с подозрением на инфицирование чумой в больницу доставили пятнадцатилетнего мальчика. Он также употреблял сырое мясо сурка. Впоследствии ребенок умер.
- Также 2 смерти от бубонной чумы на прошлой неделе подтвердили в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.
- В Овюрском и Монгун-Тайгинском районах республики Тува, граничащих с Монголией, обнаружили возбудитель чумы.