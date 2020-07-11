У курортному селі Рибаківка, що у Миколаївській області, виявили спалах COVID-19. Внаслідок цього на карантин закрили дитячий садок та сімейну амбулаторію.

У селі Рибаківка Коблівської ОТГ коронавірус підтвердили у двох людей, повідомив секретар сільської ради Коблівської об’єднаної територіальної громади Сергій Абуздін на своїй сторінці у фейсбуці.

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Аби уникнути розростання спалаху, дитячий садок "Перлинка" закрили на двотижневий карантин. Також на такий самий термін закрили сімейну амбулаторію. Все через те, що сімейні лікарі контактували з інфікованими.

Головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги "Коблеве" доручено виявити всіх контактних із хворими осіб й провести їм аналіз на COVID-19 за наявності клінічних ознак. Вони повинні пройти самоізоляцію протягом 14 днів,

– заявив Абуздін.

Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом на пляжі

Уникати великого скупчення людей, як на березі водойми чи моря, біля басейну, так і у воді.

Надавати перевагу відкритим пляжам на свіжому повітрі.

Дотримуватися фізичної дистанції щонайменше у 2 метри.

Дотримуватися гігієни кашлю та чхання, а також належної гігієни рук.

Не торкатися предметів (наприклад, парасольок від сонця, шезлонгів), якщо не впевнені, що вони продезінфіковані.

Не переодягатися в тісних роздягальнях.

Не приходити на пляж із симптомами гострої респіраторної інфекції.



Правила перебування на пляжі під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу