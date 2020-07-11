В курортном селе Рыбаковка Николаевской области выявили вспышку COVID-19. Вследствие этого на карантин закрыли детский сад и семейную амбулаторию.

В селе Рыбаковка Коблевской ОТО коронавирус подтвердили у двоих человек, сообщил секретарь сельского совета Коблевской объединенной территориальной общины Сергей Абуздин на своей странице в фейсбуке.

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Чтобы избежать разрастания вспышки, детский сад "Жемчужинка" закрыли на двухнедельный карантин. Также на такой же срок закрыли семейную амбулаторию. Все потому, что семейные врачи контактировали с инфицированными.

Главному врачу Центра первичной медико-санитарной помощи "Коблево" поручено выявить всех контактных с больными лиц и провести им анализ на COVID-19 при наличии клинических признаков. Они должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней,

– заявил Абуздин.

Как минимизировать риск заражения коронавирусом на пляже

Избегать большого скопления людей, как на берегу водоема или моря, возле бассейна, так и в воде.

Предпочитать открытые пляжи на свежем воздухе.

Соблюдать физическую дистанцию минимум в 2 метра.

Соблюдать гигиену кашля и чихания, а также надлежащую гигиену рук.

Не касаться предметов (например, зонтиков от солнца, шезлонгов) , если не уверены, что они продезинфицированы.

Не переодеваться в тесных раздевалках.

Не приходить на пляж с симптомами острой респираторной инфекции.



Правила пребывания на пляже во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала