Чому люди закінчують життя самогубством та як зрозуміти, що близька людина на межі суїциду

Самогубство є третьою за значимістю причиною смерті серед населення у віці від 15 до 24 років і другою у віковому діапазоні від 24 до 35 років. Як зрозуміти, що близька людина на межі самогубства та що робити, якщо Ви і є та людина, яка хоче вчинити суїцид.

10 вересня у всьому світі відзначається Міжнародний день запобігання самогубствам, який був заснований у 2003 році з метою привернення уваги до цієї важкої проблеми.

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В середньому кожні 16,2 хвилини відбувається 1 суїцид. Кожне самогубство зачіпає мінімум 6 інших людей. На кожні 25 спроб покінчити життя припадає 1 смерть. Чоловіки становлять 79% зі всіх самогубців, в той час, як жінки більш схильні до думок про суїцид. Щороку 1 з 65 000 дітей у віці від 10 до 14 років здійснює самогубство.

Про те, як зрозуміти що близька вам людина планує самогубство та що робити, якщо думки про суїцид з'явились у вас 24 Канал поспілкувався з психологинею Інною Івановою.

Шокуюча статистика

Кількість самогубств скаладає близько 800 тисяч на рік, кожні 40 секунд відбувається чиясь смерть через суїцид.

Згідно статистики ВООЗ, в третьому тисячолітті від суїцидів гине більше людей, ніж через всі війни та насильницькі вбивства разом взяті.

Суїцид – це друга причина смертності серед підлітків, одинадцята загалом серед людей на землі.

Суїцидальних спроб у 25 разів більше, ніж смеретей від них.

Що штовхає людей на суїцид

Близько 2/3 людей, які вчинили самогубство, перебували в депресії. Депресія, яка не лікувалася і не діагностувалася або неефективно лікується, є причиною самогубства номер 1.

Інші психічні захворювання, які також спонукають людей покінчити життя. Наприклад, людина з шизофренією або іншими захворюваннями, які викликають психоз, може чути голоси, які наказують вбити себе. Біполярний розлад, розлади харчової поведінки, включаючи анорексію і булімію – також є станами з високим рівнем смертності від самогубств.



Депресія – основна причина самогубств / Фото Pixabay

Приблизно 25 – 40% з тих, хто наклав на себе руки, мали контакти з психіатричними службами минулого року (шизофренія, біполярний розлад і інші важкі психічні розлади). Наркотики та алкоголь також можуть впливати на людину, у якого є суїцидальні нахили, роблячи його більш імпульсивним і здатним йти на поводу у своїх бажань. Вживання наркотиків та алкоголю може сприяти виникненню інших причин самогубства: втрата роботи і відносин. Крім того, рівень зловживання психоактивними речовинами і алкоголізму вище серед людей з депресією і іншими психічними розладами. Також серед основних причин суїциду є: Важкі невиліковні хвороби, хронічні болі.

Травматичний стрес (зґвалтування, фізичне насилля, військова травма).

Почуття самотності.

Відсутність страху перед болем і смертю. Як зрозуміти, що близька людина на межі самогубства Суїцидальні настрої часто складно розпізнати, але важливо. Вчасна психологічна допомога та підтримка може врятувати життя.

Інна Іванова – психологиня “ Самогубство – це в першу чергу процес, який має дві фази предиспозиційну, тобто націленість на скоєння самогубства і безпосередньо фазу самогубства. Перша фаза – це час, коли суїцидент шукає шляхи виходу з критичної ситуації, підтримку та точку опори. Така поведінка не супроводжується суїцидальними діями ”.

Втім, за словами психологині, якщо наступає друга фаза, коли людина не може знайти розв'язання своїх проблем, не знаходить підтримки, тоді починається значна дезадаптація, суїцидальні думки посилюються та вчиняються спроби самогубства.

Втім, шанси попередити суїцид є.

Інна Іванова – психологиня “Найважливіше, що слід зробити, щоб попередити самогубство у близької людини, це почути її, та зрозуміти, що їй потрібна допомога”.



Людині, яка на межі самогубства потрібна підтримка та розуміння / Фото Unsplash

Найважливіше, що слід зробити, щоб попередити самогубство у близької людини, це почути її, та зрозуміти, що їй потрібна допомога.Чому це важливо?

Бо існує ряд соціальних стигм, зокрема, що самогубство це:

егоїзм;

слабкість;

дурість;

неправильно запитувати про таке;

він/вона маніпулює.

Як допомогти людині, якщо вона на межі

Інна Іванова радить, якщо ви бачите, що хтось з ваших близьких поводиться дивно, не боятись поговорити з ним.

Не соромтесь поставити запитання прямо. Не обіцяйте, що триматимете суїцидальні думки в секреті. Говоріть спокійно, показуйте, що їхні емоції абсолютно законні, не знецінюйте їхні почуття, не говоріть, що ви їх розумієте, бо скоріше за все це не так, запропонуйте свою підтримку та допомогу спеціаліста,

– зазначила психологиня.

Ось список ознак того, що хтось може скоїти спробу самогубства:

розмови про відчуття безнадії, пастки та самотності;

розмови про відсутність сенсу життя;

розмови, що самогубство – це вихід, свобода від страждань;

драматичні перепади настрою;

розмови про сильне відчуття провини, чи сором за щось;

коли людина складає заповіт, або ж роздає свої цінні речі;

шукає способи придбати зброю, або небезпечні речовини, рецептурні ліки тощо;

різка втрата, або навпаки набір ваги;

проблеми зі сном, або навпаки надмірна сонливість;

вираження надмірного бажання помститися комусь, сильного гніву тощо;

девіантна поведінка, надмірне вживання алкоголю, наркотиків;

людина стає асоціальною, відстороненою від друзів, сім’ї.

Що робити, якщо у вас з'явились думки про суїцид

Тут варто зрозуміти. що важливо не залишатись на одинці з подібними думками. Усі проблеми можна вирішити, можливо, вони не такі глобальні, як вам здається зараз.

Інна Іванова – психологиня “Та що робити, якщо Ви опинились по іншу сторону, зрозумійте, що проблеми мають тимчасовий характер, на відміну від самогубства.

Люди, які пережили невдалі спроби самогубства і вижили, були неймовірно щасливі і вдячні такому результату. Важливо, не боятись, не соромитись і звернутись за допомогою до лікаря.

Не переживайте свої почуття наодинці, професійна допомога та підтримка з боку близьких зроблять Вас сильнішим у боротьбі з труднощами. Не приймайте різких, категоричних рішень та дайте собі час, щоб обставини в вашому житті змінились і біль трохи стих.

Уникайте пропозиції втекти в алкогольну чи наркозалежність, це тільки погіршить ситуацію. Утилізуйте небезпечні предмети в домі, ножі, препарати, зброю,

– радить психологиня.

Якщо у Вас з'являються думки про самогубство, пообіцяйте собі не робити нічого, поки не звернетесь за допомогою. Звернувшись, Ви зрозумієте, що не одинокі та можете пережити цей складний період у своєму житті, адже це дійсно лише період, який має початок і має закінчення. Та яким буде це закінчення залежить тільки від Вас.