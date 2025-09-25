Втім, якщо труднощі з дефекацією тривають понад три тижні, лікарі говорять вже про хронічний закреп – тут необхідна консультація фахівця, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

Які причини виникнення закрепу?

Найчастіше порушення регулярності випорожнень пов’язані зі способом життя:

  • Дефіцит клітковини в харчуванні (мало овочів, фруктів, цільних злаків).
  • Недостатнє вживання рідини.
  • Малорухливість.
  • Відсутність фізичних вправ.
  • Звичка ігнорувати позиви до дефекації.

Існують й інші, менш очевидні причини закреп у:

  • Механічні перешкоди: пухлини, спайки, стенози чи випинання (ректоцеле) в кишківнику.
  • Пошкодження нервів, що контролюють скорочення м'язів кишківника (наприклад, при хворобі Паркінсона,
  • розсіяному склерозі, інсульті, автономній невропатії).
  • Дискоординація або слабкість м'язів тазу.
  • Гормональні зміни (вагітність, післяпологовий період, порушення роботи щитоподібної залози, діабет).

Не варто забувати, що багато ліків можуть уповільнювати роботу кишківника: опіоїдні анальгетики, нестероїдні протизапальні (наприклад, ібупрофен), деякі антидепресанти, антигістамінні засоби та препарати заліза,
– пояснюють експерти МОЗ Великої Британії.

Як проявляється закреп?

Джерело: Mayo Clinic

Основна проблема при закрепі в тому, що товста кишка поглинає із вмісту надто багато води, а просування калу відбувається дуже повільно. Внаслідок цього випорожнення ущільнюються, зменшуються в об’ємі та виходять з труднощами.

Типові симптоми:

  • Дефекація рідше трьох разів на тиждень.
  • Твердий, кулястий або комкуватий кал.
  • Необхідність сильно тужитися.
  • Відчуття "закорковування" в прямій кишці.
  • Відчуття неповного випорожнення після відвідування туалету.
  • Іноді люди змушені допомагати собі руками або натискати на живіт.

Якщо ці прояви тривають упродовж тривалого часу, найімовірніше, це хронічний закреп.

Як лікарі визначають причину закрепу?

Початок консультації – це завжди докладне опитування: лікар поцікавиться частотою дефекацій, зовнішнім виглядом випорожнень, наявністю крові, супутніми захворюваннями, спадковістю та особливостями життя. Як правило, проводиться і ректальне обстеження.

У складних чи затяжних випадках можуть бути призначені додаткові дослідження:

  • Аналізи крові, сечі (на гормони, ознаки анемії чи діабету).
  • Аналіз калу на інфекції, запалення, онкологічні маркери.
  • Рентген, КТ чи МРТ для виявлення перешкод у кишечнику.
  • Колоноскопія або сигмоїдоскопія – ендоскопічний огляд товстої кишки з можливістю біопсії чи видалення поліпів.
  • Дослідження транзиту кишечника з радіонуклідами – для оцінки швидкості просування вмісту.
  • Дефекографія – рентген під час імітації дефекації для оцінки роботи м’язів таза.
  • Аноректальна манометрія – вимірювання роботи сфінктерів із допомогою спеціального балона.

Як лікують закреп?

Завжди варто починати з немедикаментозних підходів:

  1. Збільшити в раціоні частку клітковини (овочі, фрукти, неочищені крупи).
  2. Слідкувати за кількістю випитої рідини, додати ще 2 – 4 склянки води на день.
  3. Більше рухатись – навіть регулярні прогулянки можуть суттєво допомогти.
  4. Не стримувати природні позиви й обирати правильне положення в туалеті (наприклад, з піднятими колінами)

Якщо домашні заходи не допомагають, лікар може порадити м’які проносні, пом’якшувачі калу, клітковинні добавки або супозиторії чи клізми. При цьому варто пам’ятати: самостійно і довго приймати такі засоби без нагляду лікаря не можна.

За порушень роботи тазових м’язів допомагають спеціальні тренування із біологічним зворотним зв’язком.

Коли звертатися до лікаря?

Зверніться до фахівця, якщо:

  • Закреп не зникає попри зміни у харчуванні та способі життя.
  • У калі з’явилася кров.
  • Є здуття живота, немотивоване схуднення, постійна втома.

Якщо ви приймаєте ліки, які можуть впливати на роботу кишківника, не скасовуйте їх самостійно – лише після консультації з лікарем.