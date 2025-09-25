Втім, якщо труднощі з дефекацією тривають понад три тижні, лікарі говорять вже про хронічний закреп – тут необхідна консультація фахівця, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.
Які причини виникнення закрепу?
Найчастіше порушення регулярності випорожнень пов’язані зі способом життя:
- Дефіцит клітковини в харчуванні (мало овочів, фруктів, цільних злаків).
- Недостатнє вживання рідини.
- Малорухливість.
- Відсутність фізичних вправ.
- Звичка ігнорувати позиви до дефекації.
Існують й інші, менш очевидні причини закреп у:
- Механічні перешкоди: пухлини, спайки, стенози чи випинання (ректоцеле) в кишківнику.
- Пошкодження нервів, що контролюють скорочення м'язів кишківника (наприклад, при хворобі Паркінсона,
- розсіяному склерозі, інсульті, автономній невропатії).
- Дискоординація або слабкість м'язів тазу.
- Гормональні зміни (вагітність, післяпологовий період, порушення роботи щитоподібної залози, діабет).
Не варто забувати, що багато ліків можуть уповільнювати роботу кишківника: опіоїдні анальгетики, нестероїдні протизапальні (наприклад, ібупрофен), деякі антидепресанти, антигістамінні засоби та препарати заліза,
– пояснюють експерти МОЗ Великої Британії.
Як проявляється закреп?
Джерело: Mayo Clinic
Основна проблема при закрепі в тому, що товста кишка поглинає із вмісту надто багато води, а просування калу відбувається дуже повільно. Внаслідок цього випорожнення ущільнюються, зменшуються в об’ємі та виходять з труднощами.
Типові симптоми:
- Дефекація рідше трьох разів на тиждень.
- Твердий, кулястий або комкуватий кал.
- Необхідність сильно тужитися.
- Відчуття "закорковування" в прямій кишці.
- Відчуття неповного випорожнення після відвідування туалету.
- Іноді люди змушені допомагати собі руками або натискати на живіт.
Якщо ці прояви тривають упродовж тривалого часу, найімовірніше, це хронічний закреп.
Як лікарі визначають причину закрепу?
Початок консультації – це завжди докладне опитування: лікар поцікавиться частотою дефекацій, зовнішнім виглядом випорожнень, наявністю крові, супутніми захворюваннями, спадковістю та особливостями життя. Як правило, проводиться і ректальне обстеження.
У складних чи затяжних випадках можуть бути призначені додаткові дослідження:
- Аналізи крові, сечі (на гормони, ознаки анемії чи діабету).
- Аналіз калу на інфекції, запалення, онкологічні маркери.
- Рентген, КТ чи МРТ для виявлення перешкод у кишечнику.
- Колоноскопія або сигмоїдоскопія – ендоскопічний огляд товстої кишки з можливістю біопсії чи видалення поліпів.
- Дослідження транзиту кишечника з радіонуклідами – для оцінки швидкості просування вмісту.
- Дефекографія – рентген під час імітації дефекації для оцінки роботи м’язів таза.
- Аноректальна манометрія – вимірювання роботи сфінктерів із допомогою спеціального балона.
Як лікують закреп?
Завжди варто починати з немедикаментозних підходів:
- Збільшити в раціоні частку клітковини (овочі, фрукти, неочищені крупи).
- Слідкувати за кількістю випитої рідини, додати ще 2 – 4 склянки води на день.
- Більше рухатись – навіть регулярні прогулянки можуть суттєво допомогти.
- Не стримувати природні позиви й обирати правильне положення в туалеті (наприклад, з піднятими колінами)
Якщо домашні заходи не допомагають, лікар може порадити м’які проносні, пом’якшувачі калу, клітковинні добавки або супозиторії чи клізми. При цьому варто пам’ятати: самостійно і довго приймати такі засоби без нагляду лікаря не можна.
За порушень роботи тазових м’язів допомагають спеціальні тренування із біологічним зворотним зв’язком.
Коли звертатися до лікаря?
Зверніться до фахівця, якщо:
- Закреп не зникає попри зміни у харчуванні та способі життя.
- У калі з’явилася кров.
- Є здуття живота, немотивоване схуднення, постійна втома.
Якщо ви приймаєте ліки, які можуть впливати на роботу кишківника, не скасовуйте їх самостійно – лише після консультації з лікарем.