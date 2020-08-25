Дефіцит голок може перешкодити вакцинації проти коронавірусу. А рання поява вакцини проти COVID-19 може призвести до хаосу у ланцюзі постачання.

У США стикнулися з проблемою – голок може не вистачити для масової вакцинації проти коронавірусу, повідомляє УНІАН з посиланням на The Guardian.

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Американські компанії роблять приблизно 663 мільйони голок в рік, втім для щеплень проти коронавірусу необхідно ще 850 мільйонів.

Згідно з прогнозами експертів, потенційна вакцина проти коронавірусу може отримати схвалення вже взимку 2020 року. Для масової вакцинації знадобляться мільярди голок, але ці запаси дуже обмежені. Федеральний уряд вже витратив сотні мільйонів доларів, аби не допустити такого дефіциту. У The Guardian зазначили, що недолік засобів особистого захисту досі підриває американську реакцію на пандемію.

Загроза дефіциту не виникне під час першої хвилі вакцинації, втім вона точно з'явиться під час другої й третьої хвилі масових щеплень у 2021 році.

Відтак, виробникам медичних голок необхідно прискоритись у двічі, щоб задовольнити потреби хоча б США. Експерти вважають, що для нарощування обсягів виробництва галузь має лише декілька місяців. А якщо вакцина з'явиться на ринку раніше – це може призвести до хаосу в ланцюзі постачання.

Ми говоримо всім урядам по всьому світу: якщо ви плануєте проводити програми імунізації від COVID-19, вам потрібно замовляти все необхідне вже зараз, а не коли вакцини будуть готові,

– сказав прессекретар компанії Becton, Dickinson & Co (BD) Трой Кіркпатрік.