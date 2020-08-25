Дефицит игл может помешать вакцинации против коронавируса. А раннее появление вакцины против COVID-19 может привести к хаосу в цепи снабжения.

В США столкнулись с проблемой – игл может не хватить для массовой вакцинации против коронавируса, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

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Американские компании делают примерно 663 миллиона игл в год, впрочем для прививок против коронавируса необходимо еще 850 миллионов.

Согласно прогнозам экспертов, потенциальная вакцина против коронавируса может получить одобрение уже зимой 2020 года. Для массовой вакцинации понадобятся миллиарды иголок, но эти запасы весьма ограничены. Федеральное правительство уже потратило сотни миллионов долларов, чтобы не допустить такого дефицита. В The Guardian отметили, что недостаток средств личной защиты до сих пор подрывает американскую реакцию на пандемию.

Угроза дефицита не возникнет во время первой волны вакцинации, впрочем она точно появится во время второй и третьей волны массовых прививок в 2021 году.

Следовательно, производителям медицинских игл необходимо ускориться в два раза, чтобы удовлетворить хотя бы США. Эксперты считают, что для наращивания объемов производства отрасль имеет лишь несколько месяцев. А если вакцина появится на рынке раньше – это может привести к хаосу в цепи снабжения.

Мы говорим всем правительствам по всему миру: если вы планируете проводить программы иммунизации от COVID-19, вам нужно заказывать все необходимое уже сейчас, а не когда вакцины будут готовы,

– сказал пресс-секретарь компании Becton, Dickinson & Co (BD) Трой Киркпатрик.