Чому деякі люди жодного разу не захворіли на коронавірус під час пандемії

Протягом трьох років пандемії COVID-19, не всі люди стикалися з цією інфекцією. Вчені виявили, що це може бути пов'язано з особливостями імунної реакції клітин у носовій порожнині та активацією певного гена, що діє як система раннього попередження.

Нове дослідження коронавірусу

За даними дослідження, група британських науковців у 2021 році, на піку пандемії, провела експеримент із 36 здоровими невакцинованими дорослими, які раніше не хворіли на COVID-19. Їм водили через ніс низьку дозу вірусу.

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В результаті експерименту було виявлено, що учасники поділились на три категорії:

6 з них розвинулась інфекція;

3 мали короткочасно позитивні результати тестів на COVID-19;

7 учасників мали негативні результати тестів, проте у них спостерігалася активна імунна відповідь.

Чому люди не заражаються коронавірусом

Учасники з другої та третьої групи мали високу активність гена HLA-DQA2 ще до введення вірусу, що свідчить про можливість більш ефективного імунного відгуку на інфекцію. Однак це не означає абсолютного імунітету, оскільки деякі учасники заразилися вірусом після дослідження.

Серед тих, хто демонстрував короткочасні позитивні результати, вчені зафіксували швидку імунну реакцію в клітинах носової порожнини впродовж першої доби після зараження та більш повільну реакцію в клітинах крові. У той час як у групі, яка швидко захворіла, імунна реакція в носі була повільнішою – зазвичай через п'ять днів після інфікування.

Ці відкриття можуть сприяти розвитку більш ефективних методів лікування та створенню вакцин, що імітують оптимальні захисні імунні реакції. Наразі компанія Moderna проводить випробування своєї вакцини проти COVID-19 та грипу, яка уже показала обнадійливі результати у людей старше 65 років.