Постраждалий – 43-річний житель Вараської громади. Деталей про його стан наразі не розкривають.

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Медики наголосили, що щороку в Україні грибами отруюються сотні людей. Вони гинуть або потрапляють до лікарень у важкому стані.

Летальні наслідки трапляються у 2 – 3% випадків, настають через 6 – 12 годин при великих кількостях з'їденого гриба. Деякі види мухомора призводять до отруєння, симптоми якого проявляються надто пізно, коли людині вже майже неможливо допомогти.

– мовиться у повідомленні.

У мухоморі містяться отруйні речовини – мускарин, мікоатропін, мушача отрута. Вони згубно діють на:

печінку;

нирки;

центральну нервову систему.

Людей просять не експериментувати зі своїм здоров'ям.

Симптоми отруєння грибами:

біль у животі;

запаморочення;

блювота;

холодні руки та ноги;

зниження пульсу;

судоми;

поява галюцинацій.

Що робити при отруєнні грибами

Якщо людина зафіксувала будь-які симптоми отруєння грибами, потрібно негайно: