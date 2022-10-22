Постраждалий – 43-річний житель Вараської громади. Деталей про його стан наразі не розкривають.
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Медики наголосили, що щороку в Україні грибами отруюються сотні людей. Вони гинуть або потрапляють до лікарень у важкому стані.
Летальні наслідки трапляються у 2 – 3% випадків, настають через 6 – 12 годин при великих кількостях з'їденого гриба. Деякі види мухомора призводять до отруєння, симптоми якого проявляються надто пізно, коли людині вже майже неможливо допомогти.
– мовиться у повідомленні.
У мухоморі містяться отруйні речовини – мускарин, мікоатропін, мушача отрута. Вони згубно діють на:
- печінку;
- нирки;
- центральну нервову систему.
Людей просять не експериментувати зі своїм здоров'ям.
- біль у животі;
- запаморочення;
- блювота;
- холодні руки та ноги;
- зниження пульсу;
- судоми;
- поява галюцинацій.
Що робити при отруєнні грибами
Якщо людина зафіксувала будь-які симптоми отруєння грибами, потрібно негайно:
- зателефонувати за номером 103;
- промити шлунок водою;
- багато пити;
- прийняти сорбенти.