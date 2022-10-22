Пострадавший – 43-летний житель Варажской общины. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

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Медики подчеркнули, что каждый год в Украине грибами отравляются сотни людей. Они погибают или попадают в больницы в тяжелом состоянии.

Летальные последствия происходят в 2 – 3% случаев, наступают через 6 – 12 часов при больших количествах съеденного гриба. Некоторые виды мухомора приводят к отравлению, симптомы которого проявляются слишком поздно, когда человеку уже почти невозможно помочь,
– говорится в сообщении.

В мухоморе содержатся ядовитые вещества – мускарин, микоатропин, яд муки. Они губительно действуют на:

  • печень;
  • почки;
  • центральную нервную систему.

Людей просят не экспериментировать со своим здоровьем.

Симптомы отравления грибами:

  • боль в животе;
  • головокружение;
  • рвота;
  • холодные руки и ноги;
  • снижение пульса;
  • судороги;
  • появление галлюцинаций.

Что делать при отравлении грибами

Если человек зафиксировал какие-либо симптомы отравления грибами, нужно немедленно:

  • позвонить по номеру 103;
  • промыть желудок водой;
  • много пить;
  • принять сорбенты.