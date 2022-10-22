Пострадавший – 43-летний житель Варажской общины. Детали о его состоянии пока не раскрывают.
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Медики подчеркнули, что каждый год в Украине грибами отравляются сотни людей. Они погибают или попадают в больницы в тяжелом состоянии.
Летальные последствия происходят в 2 – 3% случаев, наступают через 6 – 12 часов при больших количествах съеденного гриба. Некоторые виды мухомора приводят к отравлению, симптомы которого проявляются слишком поздно, когда человеку уже почти невозможно помочь,
– говорится в сообщении.
В мухоморе содержатся ядовитые вещества – мускарин, микоатропин, яд муки. Они губительно действуют на:
- печень;
- почки;
- центральную нервную систему.
Людей просят не экспериментировать со своим здоровьем.
- боль в животе;
- головокружение;
- рвота;
- холодные руки и ноги;
- снижение пульса;
- судороги;
- появление галлюцинаций.
Что делать при отравлении грибами
Если человек зафиксировал какие-либо симптомы отравления грибами, нужно немедленно:
- позвонить по номеру 103;
- промыть желудок водой;
- много пить;
- принять сорбенты.