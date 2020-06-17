Чоловік в Індії, який "лікував" від COVID-19 поцілунками, помер від коронавірусу
Чоловік з міста Ратлам, розташованого на заході індійського штату Мадхья-Прадеш, помер від коронавірусу. Раніше він називав себе святим і "лікував" хворих від коронавірусу, цілуючи їхні руки.
Про це пише видання The Star. Так, цілитель вважав, що може "виганяти" коронавірус за допомогою екзорцизму і цілування рук.
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Попередньо чоловік передав вірус понад 24 людям, які контактували з ним. Практика поцілунків у районі Ратлам заперечувала усі протоколи охорони здоров’я та заходи соціального дистанціювання.
Чоловік пройшов тест на коронавірус 3 червня та отримав позитивний результат. Він помер через кілька днів. Наразі на карантині знаходяться не менше сорока осіб, які з ним контактували.
Двадцять з них, серед яких є 7 членів сім'ї "цілителя" також заразилися COVID-19.
Офіційні джерела повідомляють про, щонайменше, 29 таких "святих", які пропонують схожі методи "лікування" коронавірусної інфекції.
Станом на 17 червня в Індії виявлено 354 161 хворого на коронавірус, 11921 особа померла, 187 552 людей одужали.
В Індії понад 354 тисячі випадків зараження на коронавірус / Фото Getty Images