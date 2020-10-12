У північній Данії присплять понад 2,5 мільйони нирок через те, що інфекцію виявили щонайменше на 63 фермах.

Вибраковуванням інфікованих тварин займається Данське управління ветеринарії та продовольства. Натомість заводчики, які тримають неінфікованих тварин в межах 8 кілометрів від ферми з зафіксованим спалахом, повинні приспати своїх норок самостійно, повідомляє Європейська правда.

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Вибракування почалося 8 жовтня в селі Йоель на захід від Ольборга. Залежно від поширення вірусу, воно може тривати місяцями. Поки що немає даних про те, скільки тварин було вбито.

9 жовтня один з власників не пустив представників влади на свою ферму, тож до справи довелося залучати поліцію. На окремих фермах заводчики влаштовували протести.

Влада обіцяє, що заводчики, які не мають на своїй фермах випадків інфікування серед тварин, отримають 100% компенсацію. Ті ж люди, які тримають інфікованих тварин – отримають менше. Зазначається, що це повинно бути стимулом для фермерів краще дбати про протиепідемічні заходи.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, яка об'єднує 1500 данських заводчиків, припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина експорту йде в Китай і Гонконг.

Зазначимо, що через поширення коронавірусної інфекції на зоофермах, у серпні Нідерланди теж зупинили розведення норок щонайменше до 2021 року.