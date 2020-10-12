В северной Дании усыпят более 2,5 миллиона норок из-за того, что инфекцию обнаружили по меньшей мере на 63 фермах.

Выбраковкой инфицированных животных занимается датское управление ветеринарии и продовольствия. Зато заводчики, которые держат неинфицированных животных в пределах 8 километров от фермы с зафиксированной вспышкой, должны усыпить своих норок самостоятельно, сообщает Европейская правда.

До темы Человечество может не дожить до следующего века, – генсек ООН об изменении климата

Выбраковка началась 8 октября в селе Йоэль к западу от Ольборга. В зависимости от распространения вируса, она может длиться месяцами. Пока нет данных о том, сколько животных было убито.

9 октября один из владельцев не пустил представителей власти на свою ферму, поэтому к делу пришлось привлекать полицию. На отдельных фермах заводчики устраивали протесты.

Власти обещают, что заводчики, не имеющие на своей ферме случаев инфицирования среди животных, получат 100% компенсацию. Те же люди, которые держат инфицированных животных – получат меньше. Отмечается, что это должно быть стимулом для фермеров лучше заботиться о противоэпидемических мерах.

Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. На долю кооператива Kopenhagen Fur, объединяющего 1500 датских заводчиков, приходится 40% мирового производства норки. Большая часть экспорта идет в Китай и Гонконг.

Отметим, что из-за распространения коронавирусной инфекции на зоофермах, в августе Нидерланды тоже остановили разведение норок минимум до 2021 года.