Через повені на Західній Україні у МОЗ готуються до спалаху кишкової інфекції
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що внаслідок повеней на Західній Україні у МОЗ не виключають можливість спалаху кишкової інфекції.
Під час ефіру в "Право на владу" Степанов повідомив, що у МОЗ готуються до спалахів кишкової інфекції, які можуть виникнути через повені на Західній Україні, повідомляє 24 канал.
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Степанов заявив, що ситуація з медичними установами у постраждалих від повені районах стабільна. Втім, у відомстві готуються до можливого спалаху кишкової інфекції.
Крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо,
– заявив він.
Коротко про ситуацію на Західній Україні
З 20–21 червня Україну накрили сильні повені. Найбільше постраждала Буковина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Львівщина. Окрім того, підтоплення зафіксували у Рівненській, Тернопільській та Вінницькій областях.
Станом на 26 червня залишаються підтопленими:
- 262 населених пункти;
- 7 731 будинок;
- 13 об'єктів соціальної та побутової сфери;
- 4 553 підвали;
- 12 411 присадибних ділянок.
- Негода зруйнувала 154 кілометри автодоріг, ще 598 кілометрів – пошкоджені.