Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що внаслідок повеней на Західній Україні у МОЗ не виключають можливість спалаху кишкової інфекції.

Під час ефіру в "Право на владу" Степанов повідомив, що у МОЗ готуються до спалахів кишкової інфекції, які можуть виникнути через повені на Західній Україні, повідомляє 24 канал.

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Степанов заявив, що ситуація з медичними установами у постраждалих від повені районах стабільна. Втім, у відомстві готуються до можливого спалаху кишкової інфекції.

Крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо,

– заявив він.

Коротко про ситуацію на Західній Україні

З 20–21 червня Україну накрили сильні повені. Найбільше постраждала Буковина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Львівщина. Окрім того, підтоплення зафіксували у Рівненській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Станом на 26 червня залишаються підтопленими: