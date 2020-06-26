Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в результате наводнений в Западной Украине в Минздраве не исключают возможности вспышки кишечной инфекции.

Во время эфира "Право на власть" Степанов сообщил, что в Минздраве готовятся к вспышкам кишечной инфекции, которые могут возникнуть из-за наводнения в Западной Украине, сообщает 24 канал.

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Степанов заявил, что ситуация с медицинскими учреждениями в пострадавших от наводнения районах стабильная. Впрочем, в ведомстве готовятся к возможной вспышке кишечной инфекции.

Кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся к вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно,

– заявил он.

Коротко о ситуации в Западной Украине

С 20-21 июня Украину накрыли сильные наводнения. Больше всего пострадала Буковина, Ивано-Франковская область, Закарпатье и Львовщина. Кроме того, подтопление зафиксировано в Ровненской, Тернопольской и Винницкой областях.

По состоянию на 26 июня остаются подтопленными: