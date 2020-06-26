Из-за наводнения в Западной Украине в Минздраве готовятся к вспышке кишечной инфекции
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в результате наводнений в Западной Украине в Минздраве не исключают возможности вспышки кишечной инфекции.
Во время эфира "Право на власть" Степанов сообщил, что в Минздраве готовятся к вспышкам кишечной инфекции, которые могут возникнуть из-за наводнения в Западной Украине, сообщает 24 канал.
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Степанов заявил, что ситуация с медицинскими учреждениями в пострадавших от наводнения районах стабильная. Впрочем, в ведомстве готовятся к возможной вспышке кишечной инфекции.
Кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся к вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно,
– заявил он.
Коротко о ситуации в Западной Украине
С 20-21 июня Украину накрыли сильные наводнения. Больше всего пострадала Буковина, Ивано-Франковская область, Закарпатье и Львовщина. Кроме того, подтопление зафиксировано в Ровненской, Тернопольской и Винницкой областях.
По состоянию на 26 июня остаются подтопленными:
- 262 населенных пункта;
- 7 731 дом;
- 13 объектов социальной и бытовой сферы;
- 4 553 подвала;
- 12 411 приусадебных участков.
- Непогода разрушила 154 километра автодорог, еще 598 километров – повреждены.