Під час перебігу коронавірусу померла завідувачка другого педіатричного відділення Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Анна Кабакова.

Про смерть Анни Кабакової повідомили у пресслужбі управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА.

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Лікарка померла у віці 63 років 6 серпня. В обласному управлінні охорони здоров'я підтвердили, що причиною став коронавірус.

Вся медична спільнота Тернопільщини, колектив управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації сумують з приводу важкої та непоправної втрати, несподіваної смерті світлої людини Анни Борисівни. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце хорошої людини, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть,

– йдеться в повідомленні.

Пацієнти згадують Анну Борисівну не лише як відмінного фахівця, а і як про чудову людину та доброго друга. Співчуття висловив і головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович. Він підкреслив, що це велика втрата для лікарської спільноти Тернопільщини.

Зважаючи на особистісні позитивні якості, вона була дуже позитивна людина. Вдвічі гірко розуміти, що навіть для своїх колег не вдається врятувати життя, на превеликий жаль. Ми маємо більше цінувати тих, хто є поряд і маємо встигнути зробити більше чогось доброго в житті, поки ми ще є,

– заявив він.

Станом на 6 серпня на Тернопільщині виявили 3 177 випадків зараження коронавірусом. Натомість 1 937 людей одужали, але 40 померли від ускладнень, спричинених хворобою.