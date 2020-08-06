Во время течения коронавируса умерла заведующая второго педиатрического отделения Тернопольской областной детской клинической больницы Анна Кабакова.

О смерти Анны Кабаковой сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Тернопольской ОГА.

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Врач умерла в возрасте 63 лет 6 августа. В областном управлении здравоохранения подтвердили, что причиной стал коронавирус.

Все медицинское сообщество Тернопольщины, коллектив управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации скорбят из-за тяжелой и невосполнимой утраты, неожиданной смерти светлого человека Анны Борисовны. Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце хорошего человека, однако светлые воспоминания о тех, кто оставил после себя добрые дела и честно прожил свою жизнь, всегда будут сильнее, чем смерть,

– говорится в сообщении.

Пациенты вспоминают Анну Борисовну не только как отличного специалиста, но и как замечательного человека и хорошего друга. Соболезнования выразил и главный врач Тернопольской городской детской больницы Андрей Артимович. Он подчеркнул, что это большая потеря для врачебного сообщества Тернопольщины.

Учитывая личностные достоинства, она была очень позитивным человеком. Вдвое горько понимать, что даже для своих коллег не удается спасти жизнь, к сожалению. Мы должны больше ценить тех, кто рядом и должны успеть сделать больше чего-то хорошего в жизни, пока мы еще есть,

– заявил он.

По состоянию на 6 августа на Тернопольщине обнаружили 3177 случаев заражения коронавирусом. 1 937 человек выздоровели, но 40 умерли от осложнений, вызванных болезнью.