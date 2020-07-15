США неймовірними темпами готуються запустити виробництво вакцини від коронавірусу. Попри те, що дієвої вакцини ще немає, виробничий процес буде готовий до запуску через 4-6 тижнів, пообіцяли в адміністрації президента Трампа.

До початку 2021 США планують поставити 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Процес виробництва вже розробляється, попри те що поки немає впевненості в тому, що вакцина з'явиться найближчим часом. Вже йде закупівля обладнання, проводяться заходи щодо захисту фабрик, купується сировина, пише CNBC.

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Вакцина з'явиться у виробництві і виготовленні через чотири – шість тижнів. А вже до кінця літа ми плануємо розпочати вакцинацію,

– зазначили в Адміністрації Трампа.

Чиновники охорони здоров'я США неодноразово заявляли про потребу заздалегідь підготувати весь процес виробництва вакцини, до того, як вчені представлять дієвий препарат. Адміністрація Трампа вже вибрала чотири потенційні кандидати на запуск в промислове виробництво, але список продовжують поповнювати.

Серед кандидатів – вакцина Johnson & Johnson і Біотех-компанії Moderna. Відомо, що вони призначили фінальні етапи клінічних випробувань потенційних вакцин на великому числі добровольців на кінець липня (тільки Moderna приверне до цієї фазі випробувань 30 тисяч осіб).

Минулого місяця Трамп обіцяв, що малозабезпечені американці отримають вакцину безкоштовно.