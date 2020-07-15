США невероятными темпами готовятся запустить производство вакцины от коронавируса. Несмотря на то, что действенной вакцины еще нет, производственный процесс будет готов к запуску через 4-6 недель, пообещали в администрации президента Трампа.

К началу 2021 США планируют поставить 300 миллионов доз вакцины от COVID-19. Процесс производства уже разрабатывается, несмотря на то, что пока нет уверенности в том, что вакцина появится в ближайшее время. Уже идет закупка оборудования, проводятся мероприятия по защите фабрик, покупается сырье, пишет CNBC.

Читайте также Вакцина против коронавируса показала очень хорошие результаты: лучше, чем иммунитет после болезни

Вакцина появится в производстве и изготовлении через четыре – шесть недель. А уже к концу лета мы планируем начать вакцинацию,

– отметили в Администрации Трампа.

Чиновники здравоохранения США неоднократно заявляли о необходимости заранее подготовить весь процесс производства вакцины, до того, как ученые представят действенный препарат. Администрация Трампа уже выбрала четыре потенциальных кандидата на запуск в промышленное производство, но список продолжают пополнять.

Среди кандидатов – вакцина Johnson & Johnson и Биотех-компании Moderna. Известно, что они назначили финальные этапы клинических испытаний потенциальных вакцин на большом числе добровольцев на конец июля (только Moderna привлечет к этой фазе испытаний 30 тысяч человек).

В прошлом месяце Трамп обещал, что малообеспеченные американцы получат вакцину бесплатно.