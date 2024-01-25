Бронхіт: що це за захворювання, симптоми та лікувати

Бронхіт – це запалення дихальних шляхів (бронхів), які постачають кисень у легені. Під час бронхіту стінки бронхів виробляють занадто багато слизу, якого ваш організм намагається позбутися за допомогою кашлю.

Гострий бронхіт найчастіше викликають ті самі віруси, які є причиною грипу та застуди. Вони передаються повітрям, коли люди кашляють, або за допомогою дотиків.

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Наприклад, коли людина кашляє в кулак, потім тисне комусь руку, а потім ця людина торкається очей, носа чи рота. Тютюновий дим, пил та різні пари також можуть бути причиною бронхіту. Рідше захворювання спричинене бактеріальною інфекцією.

Гострий бронхіт минає приблизно через три тижні. Якщо бронхіт триває довше трьох місяців і трапляється щонайменше два роки поспіль – це хронічний бронхіт.

Симптоми бронхіту

Основний симптом гострого бронхіту – кашель, у тому числі з харкотинням: прозорого або жовто-зеленого кольору. Кашель триває кілька тижнів, навіть після того, як зникають інші симптоми. Вони можуть включати:

біль в горлі;

закладеність носа чи нежить;

головний біль;

слабкість;

біль у грудях;

м'язові болі;

невелике підвищення температури.

Висока температура рідко зустрічається під час бронхіту і може бути ознакою іншого захворювання, наприклад, грипу або пневмонії.

Як лікувати бронхіт

Гострий бронхіт минає самостійно через кілька днів (залишається лише кашель). Все лікування спрямоване на полегшення симптомів захворювання:

потрібно пити багато рідини та відпочивати;

полегшити біль – головний або в горлі – можна знеболювальними, наприклад, ібупрофеном або парацетамолом.

Не варто використовувати протикашльові препарати, тому що вони не мають достатніх доказів ефективності. Крім того, кашель допомагає очистити легені від харкотиння.

Антибіотики здебільшого не потрібні, тому що вони допомагають лише при бактеріальній інфекції, а бронхіт, як правило, вірусне захворювання.

Коли варто звернутися до лікаря

кашель триває довше трьох тижнів;

висока температура більше трьох днів;

кашель із кров'ю;

важко дихати;

у вас захворювання серця або легень, такі як астма, серцева недостатність, емфізема;

симптоми послабшали, а потім знову посилилися.

У людей старше 75 років не завжди виникають симптоми, які можуть свідчити про тяжкі захворювання, наприклад, підвищена температура. Тому, якщо ви старше 75 років і у вас тривалий кашель, зверніться до лікаря.