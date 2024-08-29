Брекети чи елайнери: що обрати

Брекети та елайнери – два популярні методи ортодонтичного лікування для виправлення неправильного прикусу та вирівнювання зубів. Розберемо відмінності конструкцій та розповімо, на що саме потрібно звернути увагу при виборі способу лікування.

У чому різниця між брекетами та елайнерами

Брекети складаються з металевих або керамічних дужок, що приклеюються до зубів, та дуги, що зв'язує їх між собою. Вони створюють постійний тиск на зуби, поступово переміщуючи в потрібне становище.

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Елайнери – це набір прозорих знімних кап, які фіксуються на зубах. Ортодонт створює 3D-модель зубів пацієнта і детально планує їхнє переміщення протягом усього лікування.

На основі 3D-моделі та плану лікування проводиться серія елайнерів. Вони відрізняються одна від одної. Кожен елайнер призначений для носіння протягом 2 тижнів, після чого його замінюють на наступний у серії.

Пацієнти легко можуть зняти елайнери на час їжі, чищення зубів чи інших потреб. Але носити їх потрібно щонайменше 22 годин щодня.

Ефективність брекетів та елайнерів

Дослідження показують, що обидва методи однаково ефективні для виправлення прикусу та вирівнювання зубів. Вибір залежить від конкретної ситуації та вподобань пацієнта.

Найчастіше вибір ортодонтичного апарату лягає на плечі пацієнта. Він залежить від рівня самодисципліни, модних тенденцій, необхідності показати чи приховати процес лікування суспільстві.

Однак існують випадки, коли елайнери навіть рекомендовані:

тендітна тонка емаль, яка під сильним тиском брекетів може пошкодитися;

великі рецесії ясен та клиноподібні дефекти;

алергічні реакції на метал.

Є думка, що елайнери справляються лише з легкими викривленнями. Але огляд 2024 підтверджує, що елайнери нині успішно застосовуються і в складних ортодонтичних випадках.

Вартість та час лікування

Тривалість лікування залежить від складності кожного окремого випадку, а не від ортодонтичного апарату. Хоча, згідно з дослідженнями, у деяких пацієнтів лікування на елайнерах таки проходило швидше.

Відвідувати лікаря під час лікування на брекетах необхідно кожні 3 тижні. Якщо ви лікуєтеся на елайнерах, то приїжджати до ортодонта потрібно не частіше 1 разу на 2 – 3 місяці.

Елайнери дорожчі за брекети. Але мають свої переваги: комфорт, відсутність болю, збереження часу на часті поїздки до стоматолога, можливість їхати в подорожі на довгий термін, легка гігієна.