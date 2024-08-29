В чем разница между брекетами и элайнерами

Брекеты состоят из металлических или керамических скобок, приклеиваются к зубам, и дуги, связывающей их между собой. Они создают постоянное давление на зубы, постепенно перемещая в нужное положение.

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Элайнеры – это набор прозрачных съемных кап, которые фиксируются на зубах. Ортодонт создает 3D-модель зубов пациента и подробно планирует их перемещение в течение всего лечения.

На основе 3D-модели и плана лечения производится серия элайнеров. Они отличаются друг от друга. Каждый элайнер предназначен для ношения в течение 2 недель, после чего его заменяют на следующий в серии.

Пациенты легко могут снять элайнеры на время еды, чистки зубов или других потребностей. Но носить их нужно не менее 22 часов ежедневно.

Эффективность брекетов и элайнеров

Исследования показывают, что оба метода одинаково эффективны для исправления прикуса и выравнивания зубов. Выбор зависит от конкретной ситуации и предпочтений пациента.

Чаще всего выбор ортодонтического аппарата ложится на плечи пациента. Он зависит от уровня самодисциплины, модных тенденций, необходимости показать или скрыть процесс лечения обществу.

Однако существуют случаи, когда элайнеры даже рекомендованы:

хрупкая тонкая эмаль, которая под сильным давлением брекетов может повредиться;

большие рецессии десен и клиновидные дефекты;

аллергические реакции на металл.

Есть мнение, что элайнеры справляются только с легкими искривлениями. Но обзор 2024 подтверждает, что элайнеры сейчас успешно применяются и в сложных ортодонтических случаях.

Стоимость и время лечения

Продолжительность лечения зависит от сложности каждого отдельного случая, а не от ортодонтического аппарата. Хотя, согласно исследованиям, у некоторых пациентов лечение на элайнерах таки проходило быстрее.

Посещать врача во время лечения на брекетах необходимо каждые 3 недели. Если вы лечитесь на элайнерах, то приезжать к ортодонту нужно не чаще 1 раза в 2 – 3 месяца.

Элайнеры дороже брекетов. Но имеют свои преимущества: комфорт, отсутствие боли, сохранение времени на частые поездки к стоматологу, возможность ехать в путешествия на долгий срок, легкая гигиена.