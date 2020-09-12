Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що країна майже повністю подолала пандемію COVID-19. За його словами, уряд зробив все, аби мінімізувати негативні наслідки недуги в державі.

Також президент повідомив, що соціальну допомогу в Бразилії у зв'язку з пандемією коронавірусу отримали 65 мільйонів людей. Про це пише Globo.

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Жаїр Болсонару зауважив, що з-за кордону почали з'являтися хороші новини щодо ситуації в Бразилії. Зокрема про те, що країна належить до держав, які найменше постраждали від COVID-19. Однак місце журналісти замовчують цю інформацію.

Натомість, на думку експертів, до отриманих даних потрібно ставитися з обережністю. Адже поки що не можна стверджувати, ніби в країні спостерігається тенденція до зниження кількості нових хворих на коронавірус.

Ставлення президента Бразилії до пандемії

Зауважимо, що в липні в президента Бразилії підтвердили діагноз COVID-19. Попри це, Болсонару неодноразово заперечував серйозність пандемії, виступав проти заходів щодо запобігання її розповсюдженню та заохочував масові мітинги своїх прихильників.

Одного разу він назвав коронавірус "легкою застудою". Через це президента критикували не лише у Бразилії, а й в інших країнах.

Додамо, що напередодні під час однієї з робочих поїздок президент Бразилії порушив карантинні обмеження. Зокрема, він без маски фотографувався та спілкувався з багатьома охочими. Хоча носіння маски є обов'язковим в цьому штаті.



Жаїр Болсонару без маски охочу спілкувався з натовпом / Фото TV Oeste

Довідка. Від початку пандемії в Бразилії зафіксували понад 4 мільйони випадків інфікування COVID-19. Померли від коронавірусу більше, ніж 130 тисяч бразильців.