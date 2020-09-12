Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна почти полностью преодолела пандемию COVID-19. По его словам, правительство сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия болезни в государстве.

Также президент сообщил, что социальную помощь в Бразилии в связи с пандемией коронавируса получили 65 миллионов человек. Об этом пишет Globo.

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Жаир Болсонару заметил, что из-за границы начали появляться хорошие новости относительно ситуации в Бразилии. В частности о том, что страна относится к государствам, которые меньше всего пострадали от COVID-19. Однако местные журналисты умалчивают эту информацию.

Зато, по мнению экспертов, к полученным данным нужно относиться с осторожностью. Ведь пока нельзя утверждать, что в стране наблюдается тенденция к снижению количества новых больных коронавирусом.

Отношение президента Бразилии к пандемии

Заметим, что в июле у президента Бразилии подтвердили диагноз COVID-19. Несмотря на это, Болсонару неоднократно отрицал серьезность пандемии, выступал против мер по предотвращению ее распространения и поощрял массовые митинги своих сторонников.

Однажды он назвал коронавирус "легкой простудой". Из-за этого президента критиковали не только в Бразилии, но и в других странах.

Добавим, что накануне во время одной из рабочих поездок президент Бразилии нарушил карантинные ограничения. В частности, он без маски фотографировался и общался со многими желающими. Хотя ношение маски является обязательным в этом штате.

Жаир Болсонару без маски общался с толпой / Фото TV Oeste

Справка. С начала пандемии в Бразилии зафиксировали более 4 миллионов случаев инфицирования COVID-19. Умерли от коронавируса больше, чем 130 тысяч бразильцев.