Бразилия практически победила коронавирус: заявление президента
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна почти полностью преодолела пандемию COVID-19. По его словам, правительство сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия болезни в государстве.
Также президент сообщил, что социальную помощь в Бразилии в связи с пандемией коронавируса получили 65 миллионов человек. Об этом пишет Globo.
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Жаир Болсонару заметил, что из-за границы начали появляться хорошие новости относительно ситуации в Бразилии. В частности о том, что страна относится к государствам, которые меньше всего пострадали от COVID-19. Однако местные журналисты умалчивают эту информацию.
Зато, по мнению экспертов, к полученным данным нужно относиться с осторожностью. Ведь пока нельзя утверждать, что в стране наблюдается тенденция к снижению количества новых больных коронавирусом.
Отношение президента Бразилии к пандемии
Заметим, что в июле у президента Бразилии подтвердили диагноз COVID-19. Несмотря на это, Болсонару неоднократно отрицал серьезность пандемии, выступал против мер по предотвращению ее распространения и поощрял массовые митинги своих сторонников.
Однажды он назвал коронавирус "легкой простудой". Из-за этого президента критиковали не только в Бразилии, но и в других странах.
Добавим, что накануне во время одной из рабочих поездок президент Бразилии нарушил карантинные ограничения. В частности, он без маски фотографировался и общался со многими желающими. Хотя ношение маски является обязательным в этом штате.
Жаир Болсонару без маски общался с толпой / Фото TV Oeste