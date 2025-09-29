Це не питання лікування хвороб чи точкової боротьби зі стресом – рух повинен бути щоденним, бо він є базою нашого здоров’я, про це 24 Каналу розповів Петро Чорноморець, к.б.н., нейробіолог, співзасновник системи просвіти "Змінотворці", викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

Чому важлива регулярність?

Щоденні прогулянки мають більший ефект для здоров'я та стійкості до стресу, ніж декілька виснажливих тренувань на тиждень. Дуже важливо виробити звичку рухатися кожного дня – якщо є можливість, розподіліть фізичну активність на 2 – 3 підходи по 20 хвилин. Це значно підвищує базовий рівень здоров’я і психологічної стійкості,

– пояснив нейробіолог.

Додаткові види активності, від спортзалу до йоги чи танців, дають додаткові бонуси, але найважливіше – почати з мінімальної, але стійкої основи: щоденних пішохідних прогулянок чи побутових рухів.

Побутова фізична активність – чудовий спосіб підвищити рівень рухів без спеціального виділення часу чи коштів.

Як почати?

Головне – зробити рух звичкою. Не намагатися зразу охопити все: додайте зайвих кілька хвилин прогулянки, обирайте сходи замість ліфта, прислухайтесь до своїх відчуттів та не форсуйте події.

Якщо фізична активність здається складною, почніть з малого: ключова задача – рухатись хоча б трошки більше, ніж учора. Коли щоденна активність стане нормою, ви зможете додавати додаткові спортивні заняття чи силові навантаження.