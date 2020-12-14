Білорусів хочуть вакцинувати від коронавірусу російським препаратом
У білоруському бюджеті на 2021 рік заклали близько 50 мільйонів рублів для вакцинації 2 мільйонів громадян від Covid-19. Гроші мають піти як на на розробку власної вакцини, так і на закупівлю російської "Супутник V" .
За останню добу в країні виявили майже 2 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Про це заявив віцепрем'єр Білорусі Ігор Петришенко в ефірі телеканалу ОНТ, інформує Интерфакс.
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Що сказав віцепрем'єр
Ми активно працюємо над тим, щоб почати у себе виробництво вакцини, яка б дозволила прищепити наших громадян,
– сказав він.
Петришенко додав, що окрім розробки власної вакцини, уряд також планує закупити її.
Яка епідемситуація в Білорусі
У країні за останню добу підтвердили 1961 новий випадок зараження Covid-19, з них 9 – померли. Загалом від початку пандемії коронавірусом заразилися 160 295 осіб, з них 1263 – смертельні випадки.
Що відомо про російську вакцину
- Російська вакцина "Супутник V" досі не пройшла третього етапу клінічних досліджень.
- Результатів другого етапу досі немає у публічному доступі.
- Розрекламований Путіним препарат викликає багато сумнівів у світовій науковій спільноті.
- Сам глава держави не спішить вакцинуватися вітчизняною розробкою нібито через те, що президент не може щепитися препаратом, який не є зареєстрованим.
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