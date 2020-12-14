У білоруському бюджеті на 2021 рік заклали близько 50 мільйонів рублів для вакцинації 2 мільйонів громадян від Covid-19. Гроші мають піти як на на розробку власної вакцини, так і на закупівлю російської "Супутник V" .

За останню добу в країні виявили майже 2 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Про це заявив віцепрем'єр Білорусі Ігор Петришенко в ефірі телеканалу ОНТ, інформує Интерфакс.

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Що сказав віцепрем'єр

Ми активно працюємо над тим, щоб почати у себе виробництво вакцини, яка б дозволила прищепити наших громадян,

– сказав він.

Петришенко додав, що окрім розробки власної вакцини, уряд також планує закупити її.

Зверніть увагу! В кінці серпня 2020 року самопроголошений президент Лукашенко домовився з Путіним про те, що білоруси в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Тоді ж глави держав домовилися про закупівлю Білоруссю 100 тисяч доз.

Яка епідемситуація в Білорусі

У країні за останню добу підтвердили 1961 новий випадок зараження Covid-19, з них 9 – померли. Загалом від початку пандемії коронавірусом заразилися 160 295 осіб, з них 1263 – смертельні випадки.

Що відомо про російську вакцину