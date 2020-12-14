Белорусов хотят вакцинировать от коронавируса российским препаратом
В белорусском бюджете на 2021 год заложили около 50 миллионов рублей для вакцинации 2 миллионов граждан от COVID-19. Деньги должны пойти как на разработку собственной вакцины, так и на закупку российской "Спутник V" .
За последние сутки в стране обнаружили почти 2 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в эфире телеканала ОНТ, информирует Интерфакс.
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Что сказал вице-премьер
Мы активно работаем над тем, чтобы начать у себя производство вакцины, которая бы позволила привить наших граждан,
– сказал он.
Петришенко добавил, что кроме разработки собственной вакцины, правительство также планирует закупить ее.
Какова эпидемситуация в Беларуси
В стране за последние сутки подтвердили 1 961 новый случай заражения COVID-19, из них 9 – умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 160 295 человек, из них 1 263 – смертельные случаи.
Что известно о российской вакцине
- Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических исследований.
- Результатов второго этапа до сих пор нет в публичном доступе.
- Разрекламированный Путиным препарат вызывает много сомнений в мировом научном сообществе.
- Сам глава государства не спешит вакцинироваться отечественной разработкой якобы из-за того, что президент не может прививаться препаратом, который не является зарегистрированным.
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