В белорусском бюджете на 2021 год заложили около 50 миллионов рублей для вакцинации 2 миллионов граждан от COVID-19. Деньги должны пойти как на разработку собственной вакцины, так и на закупку российской "Спутник V" .

За последние сутки в стране обнаружили почти 2 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в эфире телеканала ОНТ, информирует Интерфакс.

Читайте также Будет ли в Украине закупка российской вакцины от COVID-19: ответ Шмыгаля

Что сказал вице-премьер

Мы активно работаем над тем, чтобы начать у себя производство вакцины, которая бы позволила привить наших граждан,

– сказал он.

Петришенко добавил, что кроме разработки собственной вакцины, правительство также планирует закупить ее.

Обратите внимание! В конце августа 2020 года самопровозглашенный президент Лукашенко договорился с Путиным о том, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Тогда же главы государств договорились о закупке Беларусью 100 тысяч доз.

Какова эпидемситуация в Беларуси

В стране за последние сутки подтвердили 1 961 новый случай заражения COVID-19, из них 9 – умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 160 295 человек, из них 1 263 – смертельные случаи.

Что известно о российской вакцине