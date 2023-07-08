За одну еякуляцію чоловік виділяє від 1,25 до 5 мл сперми. Це приблизно від чверті до чайної ложки. Сперма складається зі сперматозоїдів – чоловічих статевих клітин, яких близько 80 мільйонів в одному мілілітрі.

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Чи може сперма бути корисною

Але вони становлять лише 2 – 5% еякуляту. Решта — насіннєва рідина. Вона потрібна для того, щоб допомогти сперматозоїдам дістатися до яйцеклітини: дає енергію і захищає від клітин жіночої імунної системи, які сприймають сперматозоїди за чужорідних загарбників.

70 – 80% насіннєвої рідини надходить із насіннєвих бульбашок – двох залоз біля сечового міхура. Вона містить багато фруктози, а також білки, аскорбінову кислоту, калій та фосфор. Фруктоза – ключовий компонент, оскільки цукор дає сперматозоїдам енергію. Інші 25 – 30% сперми утворюються в передміхуровій залозі. Ця рідина містить цинк, який допомагає зберігати стабільність ДНК, поки сперматозоїд не досягне яйцеклітини. А ще в ній є кальцій та магній.

Попри багатий склад, навіть 10 мл сперми буде обмаль, щоб отримати від неї будь-яку користь. В 1 мл сперми в середньому 50 мг білка, а в день потрібно 0,8 г на кілограм ваги. Для жінки вагою 60 кг це близько 50 г білка на день. Щоб отримати їх, знадобиться літр сперми. Фруктози теж небагато: від 1,5 до 6,5 мг на 1 мл з огляду на те, що на добу потрібно вживати 25 – 40 грамів. Також у спермі дуже мало аскорбінової кислоти, цинку, кальцію та інших мікроелементів, щоб принести хоч якусь користь.

Якщо сперму не ковтати, а розмазувати її по шкірі – толку від цього теж не буде. Немає доказів того, що вона може допомогти від прищів або зморшок.

Шкоди від сперми майже немає

У поодиноких випадках на сперму може бути алергія. Тоді в місцях контакту з нею з'являється почервоніння, печіння та припухлість. У деяких людей трапляється системна реакція, яка проявляється у вигляді кропив'янки, свербіж та проблем з диханням. Те саме може статися, якщо сперму проковтнути.

Точної цифри, як часто буває алергія на сперму, учені не мають. Але в одному дослідженні 2011 року припускають, що вона може торкатися близько 40 тисяч американських жінок. Причому алергія може бути на сперму одного чоловіка, а з іншим усе буде гаразд.

Найбільший ризик при ковтанні сперми – це інфекція, що передається статевим шляхом (ІПСШ). Під час орального сексу можна заразитися герпесом, сифілісом, хламідіозом, гонореєю та іншими хворобами. Ризик приблизно однаковий, незалежно від того, ковтати сперму чи випльовувати її. А ось підхопити ВІЛ практично нереально. Захиститися від ІПСШ та алергії допоможе презерватив.

Отже, якщо ваш партнер здоровий і у вас немає алергії на сперму, можна її ковтати стільки, скільки хочеться. Але не варто чекати, що це принесе хоч якусь користь.