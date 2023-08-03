Як отримати безоплатну профільну медичну допомогу під час війни: перелік закладів

18 місяців продовжується російська агресія проти України. Незламні українці допомагають один одному в боротьбі з окупантом, одні – на фронті, інші – у тилу. Важливу частку цієї допомоги надають медики.

24 канал дослідив, яка зараз ситуація на вітчизняному медичному ринку: як військовослужбовцям, так і цивільним особам отримати безкоштовне лікування.

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Британський офтальмологічний центр

Почнемо нашу розповідь з Британського офтальмологічного центру, який з самого початку війни цілодобово приймає пацієнтів, які отримали поранення чи травми очей, також при гострих захворюваннях очей, потребуючих невідкладної допомоги.

Діяльність клініки погоджена з Міністерством охорони здоров'я України та внесена в перелік підприємств, що надають екстрену медичну допомогу у воєнний час. Витратні матеріали надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Пацієнтів приймають за попереднім записом в центрі інформації та реєстрації, також проводять консультації онлайн.

Інститут серця

Інститут серця – флагман української кардіології та кардіохірургії, де найдосвідченіші лікарі, оснащені найсучаснішою технікою, щодня борються за якісне та довге життя своїх пацієнтів.

Додатково лікарі проводять виїзні консультації для пацієнтів на Донбас. Детальніше про актуальні соціальні проєкти можна дізнатися на сайті.

Охматдит

Охматдит – найбільша спеціалізована дитяча лікарня України. Саме до них з регіональних лікарень скеровують важкопоранених пацієнтів. Надається лікування дітям, які на гемодіалізі, онкохворі, проводяться операції з трансплантації печінки, нирок та інші важливі лікування.

Kushnir Dental Office

Kushnir Dental Office в рамках благодійної ініціативи "Біль – зайвий" надає безкоштовну стоматологічну допомогу українським захисникам. Безкоштовними медичними послугами гарантовано можуть скористатися військовослужбовці для лікування гострого карієсу, гострого пульпіту та періодонтиту (лікування кореневих каналів), видалення зубів, при гострих формах захворювань ясен.

Добробут

Мережа медичних центрів "Добробут" за підтримки міжнародного благодійного фонду "Direct Relief" запустила програму безоплатної реабілітаційної допомоги для військовослужбовців.

Команда нового реабілітаційного відділення займається відновленням після травм та операцій на опорно-руховому апараті, лікуванням захворювань опорно-рухового апарату та больових синдромів, реабілітацією спортсменів, відновленням після бойових травм, корекцією порушень постави. Пацієнти можуть отримати консультативну допомогу, фізіотерапію, мануальну та рухову терапію.

Superhumans Center

Центр протезування та реабілітації "Superhumans Center" надає комплексні медичні послуги з реконструкції тіла, протезування кінцівок, трансплантації шкіри, екзоскелетів, що базується на сучасному медичному обладнанні вітчизняного виробництва, а також психологічна підтримка пацієнтів.

Фармак

За підтримки фармацевтичної компанії "Фармак" проєкт "Мобільні лікарі" допомагає людям з деокупованих територій пройти обстеження лікарів та отримати ліки. Допомога була надана жителям с. Мощун (Київська обл.), с. Киїнка (Чернігівська обл.) та с.Пакуль (Чернігівська обл.). Жителі деокупованих сіл проходять практично повне медичне обстеження.

Автомобіль, що прибуває до населених пунктів, обладнаний кабінетом УЗД, лабораторією для проведення аналізів (проводиться загальний аналіз крові, аналіз на тиреотропний гормон) та кабінетом психотерапевта. Під час виїзду прийом ведуть невролог, гінеколог, ендокринолог, кардіолог (в тому числі проводилося ЕКГ), терапевт, дерматолог-онколог, судинний хірург, гастроентеролог, офтальмолог. Було організовано пункт, де людям видають безкоштовно ліки. Звернутися за допомогою можна написавши на офіційну сторінку проєкту в Facebook.

ДІЛА

Медична лабораторія ДІЛА ініціювала соціальну програму "Допомагаємо найсильнішим". У рамках цієї ініціативи лабораторія співпрацює з найбільшими державними госпіталями – у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. З кожним із госпіталів пропрацьовано окремий перелік досліджень, які мають найбільший попит під час лікування або реабілітації військових. Детальну інформацію для запису пацієнтів можна отримати на сайті.