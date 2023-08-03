24 канал исследовал, какая ситуация сейчас на отечественном медицинском рынке: как военнослужащим, так и гражданским лицам получить бесплатное лечение.

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Британский офтальмологический центр

Начнем наш рассказ с Британского офтальмологического центра, который с самого начала войны круглосуточно принимает пациентов, получивших ранения или травмы глаз, а также при острых заболеваниях глаз, нуждающихся в неотложной помощи.

Деятельность клиники согласована с Министерством здравоохранения Украины и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Пациентов принимают по предварительной записи в центре информации и регистрации, а также проводят консультации онлайн.

Институт сердца

Институт сердца – флагман украинской кардиологии и кардиохирургии, где опытные врачи, оснащенные самой современной техникой, ежедневно борются за качественную и долгую жизнь своих пациентов.

Дополнительно врачи проводят выездные консультации для пациентов на Донбасс. Подробнее об актуальных социальных проектах можно узнать на сайте.

Охматдет

Охматдет – крупнейшая специализированная детская больница Украины. Именно в нее из региональных больниц направляют тяжелораненых пациентов. Предоставляется лечение детям на гемодиализе, онкобольным, тем, кому проводят операции по трансплантации печени, почек и другое важное лечение.

Kushnir Dental Office

Kushnir Dental Office в рамках благотворительной инициативы "Біль – зайвий" оказывает бесплатную стоматологическую помощь украинским защитникам. Бесплатными медицинскими услугами гарантированно могут воспользоваться военнослужащие для лечения острого кариеса, острого пульпита и периодонтита (лечение корневых каналов), удаления зубов при острых формах заболеваний десен.

Добробут

Сеть медицинских центров "Добробут" при поддержке международного благотворительного фонда "Direct Relief" запустила программу безвозмездной реабилитационной помощи для военнослужащих.

Команда нового реабилитационного отделения занимается восстановлением после травм и операций на опорно-двигательном аппарате, лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и болевых синдромов, реабилитацией спортсменов, восстановлением после боевых травм, коррекцией нарушений осанки. Пациенты могут получить консультативную помощь, физиотерапию, мануальную и двигательную терапию.

Superhumans Center

Центр протезирования и реабилитации "Superhumans Center" оказывает комплексные медицинские услуги по реконструкции тела, протезированию конечностей, трансплантации кожи, экзоскелетов, базирующихся на современном медицинском оборудовании отечественного производства, а также психологическую поддержку пациентов.

Фармак

При поддержке фармацевтической компании "Фармак", проект "Мобильные врачи" помогает людям с деоккупированных территорий пройти обследование врачей и получить лекарства. Помощь была оказана жителям с. Мощун (Киевская обл.), с. Киинка (Черниговская обл.) и с.Пакуль (Черниговская обл.). Жители деоккупированных сел проходят практически полное медицинское обследование.

Прибывающий в населенные пункты автомобиль оборудован кабинетом УЗИ, лабораторией для проведения анализов (проводится общий анализ крови, анализ на тиреотропный гормон) и кабинетом психотерапевта. При выезде прием ведут невролог, гинеколог, эндокринолог, кардиолог (в том числе проводилось ЭКГ), терапевт, дерматолог-онколог, сосудистый хирург, гастроэнтеролог, офтальмолог. Был организован пункт, где людям выдают бесплатно лекарства. Обратиться за помощью можно написав на официальную страницу проекта в Facebook.

ДІЛА

Медицинская лаборатория ДІЛА инициировала социальную программу "Допомагаємо найсильнішим". В рамках этой инициативы лаборатория сотрудничает с крупнейшими государственными госпиталями – в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе. С каждым из госпиталей проработан отдельный список исследований, которые пользуются наибольшим спросом во время лечения или реабилитации военных. Подробную информацию для записи пациентов можно получить на сайте.