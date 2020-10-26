У неділю, 25 жовтня, противники коронавірусних обмежень спробували підпалити Інститут Роберта Коха – центральну установу у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє видання The Local, поліція Берліна розігнала акцію протесту, у якій брали участь близько 2 тисяч осіб, ще на самому початку. Зазначається, що часники не дотримувалися правил соціального дистанціювання і вимог носити маску.

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Протестувальники заявили, що заходи уряду Німеччини у боротьбі з COVID-19 підривають їхню свободу. Демонстрація була приурочена до відкриття триденного Всесвітнього саміту охорони здоров'я в Берліні, під час якого пандемія коронавірусу стала головною темою обговорення. Цьогоріч захід перенесли в дистанційний режим через небезпеку коронавірусу.

Берлінська поліція повідомила, що розігнала акцію протесту на самому її початку, тому що учасники не дотримувалися правил соціального дистанціювання і вимог носити маску.

Тапкож поліція почала розслідування спроби підпалу, адже кілька людей протягом ночі кидали запалювальні пристрої і пляшки в будівлю, що належить Інституту Роберта Коха. У будівлі виникла невелика пожежа, яку загасив охоронець.

На щастя, ніхто не постраждав, але фасад зазнав незначних пошкоджень.