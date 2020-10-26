В воскресенье, 25 октября, противники коронавирусных ограничений попытались поджечь Институт Роберта Коха – центральное учреждение в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает издание The Local, полиция Берлина разогнала акцию протеста, в которой участвовали около 2 тысяч человек, еще в самом начале. Отмечается, что участники не соблюдали правила социального дистанцирования и требования носить маску.

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Протестующие заявили, что меры правительства Германии в борьбе с COVID-19 подрывают их свободу. Демонстрация была приурочена к открытию трехдневного Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, во время которого пандемия коронавируса стала главной темой обсуждения. В этом году мероприятие перенесли в дистанционный режим из-за опасности коронавируса.

Берлинская полиция сообщила, что разогнала акцию протеста в самом ее начале, так как участники не соблюдали правил социального дистанцирования и требования носить маску.

Также полиция начала расследование попытки поджога, ведь несколько человек в течение ночи бросали зажигательные устройства и бутылки в здание, что принадлежит Институту Роберта Коха. В здании возник небольшой пожар, который потушил охранник.

К счастью, никто не пострадал, но фасад получил незначительные повреждения.